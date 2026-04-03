Călin Georgescu, la ieșirea de la Tribunalul București: "O lume întreagă suferă din cauza prostiei unora"

Călin Georgescu, la ieșirea de la Tribunalul București: ”O lume întreagă suferă din cauza prostiei unora”

Călin Georgescu, la ieșirea de la Tribunalul București: ”O lume întreagă suferă din cauza prostiei unora”
Zi decisivă în instanță pentru Călin Georgescu. Tribunalul București urmează să se pronunțe asupra contestației privind controlul judiciar, iar hotărârea care va fi dată astăzi va fi definitivă, relatează Realitatea. 

Update 09:20: Călin Georgescu a făcut o serie de declarații la ieșirea de la Tribunalul București.

”În cazul meu nu a fost vorba doar oameni, dar sigur că da, este o instanță superioară oricărei ființe umane și anume instanța conștiinței. Așa încât ne vom întâlni în toți în cuian.
În ceea ce privește situația foarte grea din această țară, situația economică în special, am de spus următoarele. Vedeți, în istoria noastră, bărbații… 600.000 de euro, interesantă cifra. Da. Eu spun două lucruri. În primul rând că este o lipsă de responsabilitate la vremea respectivă a celor care au fost în guvernul României și modul în care au tratat situația.

Dar al doilea lucru, acest personaj care este astăzi în fruntea guvernului a umilit frunt poporul român. Și vreau să atrag atenția așa. Aici vorbim de noblesa poporului român. Tu nu ai cum să-njenunchezi și să umilești poporul român spunând imediat că plătești din rate.

În loc să cauți motivația și al doilea românii discută o țară, nu discută o firmă privată. Adică cine este pe primul loc? Firma privată sau țara mea? Cred că se joacă cu vorbele acești indivizi și umilesc poporul român. Și este o rușine de neimaginat ceea ce se întâmplă. Pentru că situația economică este cruntă în această țară, numai din cauza lor. Au alimentat în mod intenționat haosul și sărăcia pentru a transforma poporul într-un popor slab și în sine în frică, dependent de tot ce înseamnă politica externă din partea străinilor.

Dacă înțeleg acest lucru, evident că situația se va schimba. Și vedeți, toate aceste situații economice spun foarte multe, spun foarte mult, pentru că ele reprezintă emblema noastră pentru viitor. Nu te poți juca cu asemenea lucruri făcând din țara ta un popor în sclavagizat. Pentru că nu mai este capitalism, așa cum spun unii, este sclavie neoliberală.

În plus de atât, Europa trăiește niște momente interesante. Pentru că a lăsat la o parte energia activă și a preferat ideologia. Și nu are altă opțiune. Europa înstrăi și în special Uniunea Europeană. Ne mai având de altă opțiune, va intra într-un cerc vicios, așa cum a fost lockdown pe situația oricum mizerabilă, că de acolo a pornit totul, situația COVID, așa va fi lockdown pentru energie.

Pentru că nu au variante și nu există o altă variantă decât să-și revină la intensii mai bune, înțelegând că este o lume întreagă care suferă din cauza prostiei unora. Este lupta împotriva adevărului pe care o trăim astăzi cu toții”, a declarat Georgescu.

Update 08:55: Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul București, sub aplauzele fanilor săi care scandau ”Călin nevinovat”.

Update 08:30: Susținătorii lui Călin Georgescu au început să își facă apariția în fața Tribunalului București. Fostul candidat la prezidențiale va ajunge în fața instanței în jurul orei 09:00.

Știre inițilă

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale ajunge azi la Tribunalul București pentru contestația privind prelungirea controlului judiciar

Măsura preventivă datează de aproximativ un an și a fost dispusă în primul dosar penal instrumentat de procurorii Parchetului General, dosar în care procesul a intrat deja în faza de judecată pe fond. În acest caz, Georgescu este acuzat de promovarea ideologiei legionare.

Călin Georgescu

Separat, în al doilea dosar, Curtea de Apel București a stabilit că procesul poate continua, validând integral rechizitoriul. Judecătorii au decis că nu există motive pentru modificarea acestuia, astfel că dosarul merge mai departe exact în forma în care a fost trimis în instanță. În această cauză, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Chiar dacă, în etapa de cameră preliminară, au existat discuții privind legalitatea unor probe și declarații — unele fiind contestate pentru modul în care au fost obținute — instanța a decis în final că întregul material probator rămâne valabil pentru judecata pe fond.

AUTORUL RECOMANDĂ

Călin Georgescu, la ieșirea din instanță: ”România astăzi este condamnată de actualul guvern la neputință pentru a fi exploatată”

Crin Antonescu: „Hăituirea lui Georgescu, săptămână de săptămână, ne duce cu ideea că vor ca el să fie prezent în spațiul public”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
TRANSPORT Călătoria cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Călătoria cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FOTO-VIDEO Fiica Dianei Șoșoacă, apariție de senzație la Campionatul Internațional de Dans din Bulgaria
15:27
Fiica Dianei Șoșoacă, apariție de senzație la Campionatul Internațional de Dans din Bulgaria
EVENIMENT Bolojan, mesaj la 22 de ani de la aderarea României la NATO: „Alianța Nord-Atlantică înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere”
13:30
Bolojan, mesaj la 22 de ani de la aderarea României la NATO: „Alianța Nord-Atlantică înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
07:15
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea

Cele mai noi

Trimite acest link pe