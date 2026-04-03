Călin Georgescu, la ieșirea de la Tribunalul București: ”O lume întreagă suferă din cauza prostiei unora”

Zi decisivă în instanță pentru Călin Georgescu. Tribunalul București urmează să se pronunțe asupra contestației privind controlul judiciar, iar hotărârea care va fi dată astăzi va fi definitivă, relatează Realitatea.

Update 09:20: Călin Georgescu a făcut o serie de declarații la ieșirea de la Tribunalul București.

”În cazul meu nu a fost vorba doar oameni, dar sigur că da, este o instanță superioară oricărei ființe umane și anume instanța conștiinței. Așa încât ne vom întâlni în toți în cuian.

În ceea ce privește situația foarte grea din această țară, situația economică în special, am de spus următoarele. Vedeți, în istoria noastră, bărbații… 600.000 de euro, interesantă cifra. Da. Eu spun două lucruri. În primul rând că este o lipsă de responsabilitate la vremea respectivă a celor care au fost în guvernul României și modul în care au tratat situația.

Dar al doilea lucru, acest personaj care este astăzi în fruntea guvernului a umilit frunt poporul român. Și vreau să atrag atenția așa. Aici vorbim de noblesa poporului român. Tu nu ai cum să-njenunchezi și să umilești poporul român spunând imediat că plătești din rate.

În loc să cauți motivația și al doilea românii discută o țară, nu discută o firmă privată. Adică cine este pe primul loc? Firma privată sau țara mea? Cred că se joacă cu vorbele acești indivizi și umilesc poporul român. Și este o rușine de neimaginat ceea ce se întâmplă. Pentru că situația economică este cruntă în această țară, numai din cauza lor. Au alimentat în mod intenționat haosul și sărăcia pentru a transforma poporul într-un popor slab și în sine în frică, dependent de tot ce înseamnă politica externă din partea străinilor.

Dacă înțeleg acest lucru, evident că situația se va schimba. Și vedeți, toate aceste situații economice spun foarte multe, spun foarte mult, pentru că ele reprezintă emblema noastră pentru viitor. Nu te poți juca cu asemenea lucruri făcând din țara ta un popor în sclavagizat. Pentru că nu mai este capitalism, așa cum spun unii, este sclavie neoliberală.

În plus de atât, Europa trăiește niște momente interesante. Pentru că a lăsat la o parte energia activă și a preferat ideologia. Și nu are altă opțiune. Europa înstrăi și în special Uniunea Europeană. Ne mai având de altă opțiune, va intra într-un cerc vicios, așa cum a fost lockdown pe situația oricum mizerabilă, că de acolo a pornit totul, situația COVID, așa va fi lockdown pentru energie.

Pentru că nu au variante și nu există o altă variantă decât să-și revină la intensii mai bune, înțelegând că este o lume întreagă care suferă din cauza prostiei unora. Este lupta împotriva adevărului pe care o trăim astăzi cu toții”, a declarat Georgescu.

Update 08:55: Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul București, sub aplauzele fanilor săi care scandau ”Călin nevinovat”.

Update 08:30: Susținătorii lui Călin Georgescu au început să își facă apariția în fața Tribunalului București. Fostul candidat la prezidențiale va ajunge în fața instanței în jurul orei 09:00.

Știre inițilă

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale ajunge azi la Tribunalul București pentru contestația privind prelungirea controlului judiciar

Măsura preventivă datează de aproximativ un an și a fost dispusă în primul dosar penal instrumentat de procurorii Parchetului General, dosar în care procesul a intrat deja în faza de judecată pe fond. În acest caz, Georgescu este acuzat de promovarea ideologiei legionare.

Separat, în al doilea dosar, Curtea de Apel București a stabilit că procesul poate continua, validând integral rechizitoriul. Judecătorii au decis că nu există motive pentru modificarea acestuia, astfel că dosarul merge mai departe exact în forma în care a fost trimis în instanță. În această cauză, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Chiar dacă, în etapa de cameră preliminară, au existat discuții privind legalitatea unor probe și declarații — unele fiind contestate pentru modul în care au fost obținute — instanța a decis în final că întregul material probator rămâne valabil pentru judecata pe fond.

