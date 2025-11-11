Călin Georgescu: „Macron și Ursula nu mai reprezintă Europa. Frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele”

Călin Georgescu a efectuat noi declarații, după ce a bifat prezența la secția de poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar. În fiecare zi de marți, fostul candidat la prezidențialele din 2024 se prezintă în fața ofițerilor, pentru a semna documentul. Astăzi, a menționat că Emmanuel Macron, președintele Franței, și Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, „nu mai reprezintă Europa”.

Fostul candidat la prezidențialele din 2024 a susținut că cetățenii români trăiesc „într-o țară în care la fiecare respirație parcă vine o factură”, lansând o critică aspră la adresa instituțiilor statului român. Totodată, el a mai precizat că „nu există reformă”, ci „trădare”.

„Trăim într-o țară unde la fiecare respirație parcă vine o factură. Și eu spun că nu există reformă, este doar trădare, pentru că statul ilegitim de azi nu apără națiunea română, nu apără pământul ei, nu apără copiii noștri, nu apără mamele noastre, nu apără cultura noastră, nu apără istoria noastră, ci îi apără pe străini de noi. Și asta se vede. Eu spun să nu ne lăsăm înșelați pentru că mașinile noastre, casele noastre, vacanțele noastre, supermarketurile, mall-urile, comerțul nostru, sunt pentru profitul lor, al străinilor”, spune el, potrivit Mediafax.

„Macron și Ursula nu mai reprezintă Europa, ci reprezintă numai interesele meschine din spatele lor”

Călin Georgescu mai precizează că președintele Franței și șefa Comisiei Europene „reprezintă numai interesele meschine din spatele lor”.

„Astăzi antreprenorii români se sting, tinerii noștri pleacă, bătrânii mor în tăcere, învățământul este crucificat iar parlamentul României este o tejghea a unui troc ieftin și al servilismului, pentru că politicul românesc are convingeri de portofel principial și aproape de poporul român până la prima sacoșă de bani, așa cum ați văzut. Și atunci idealurile politicienilor și al altor profitori de ocazie țin până la primul avantaj personal. Din acel moment, convingerile se transformă în interese meschine. Și eu vă spun așa, că suveranitatea este absolută și punct. Ea exclude orice fel de subordonare și de compromis față de oricine și fața oricui. Și sper ca acest lucru să fie foarte clar pentru toată lumea. Pentru că sistemul, el crede că știe. Săracii, ei nu știu că Dumnezeu știe tot, iar poporul român cel drept credincios, iubitor de Dumnezeu, aflat și regăsit în unitatea credinței s-a trezit. Și alături de el s-au trezit multe popoare în Europa. Valul neîncrederii este de neoprit în toată Europa. Macron și Ursula nu mai reprezintă Europa, ci reprezintă numai interesele meschine din spatele lor. Frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele”, a declarat Călin Georgescu.

