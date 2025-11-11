Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”

Într-un scurt dialog cu jurnaliștii, Călin Georgescu a declarat, în această dimineață, în fața Judecătoriei Sectorului 1, că „libertatea de exprimare i-a fost anulată”. Fostul candidat la prezidențialele din 2024 a mai precizat că nu ar fi doar o „umilință” la adresa lui, ci și „la adresa poporului român”.

În cursul dimineții de marți, 11 noiembrie 2025, Călin Georgescu s-a prezentat în fața instanței, la Judecătoria Sectorului 1, desfășurându-se primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Tot în cursul acestei zile, acesta trebuie să se prezinte la Buftea, la poliție, pentru semnarea controlului judiciar.

„O umilință la adresa poporului român”

La ieșirea din Judecătorie, Călin Georgescu a ținut să transmită, printre altele, că libertatea de exprimare „i-a fost anulată”. De asemenea, acuză că ar fi „o umilință la adresa poporului român”.

„De aceea constat și spun că tot ceea ce mi se întâmplă și toate acuzațiile aduse mie legate de libertatea de exprimare care, atenție, înseamnă că ești liber să spui orice, chiar și adevărul. Deci, în această situație libertatea de exprimare este faptul că ne-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci este o umilință la adresa poporului român”, a declarat Călin Georgescu.

Bărbatul a mai transmis un mesaj tranșant pentru clasa politică românească (vezi AICI declarațiile). A mai menționată că pentru ca un stat să aibă o Justiție „puternică”, aceasta nu trebuie să ajungă „demonizată”.

