Oana Zvobodă
16 nov. 2025, 16:58, Știri politice
Candidatul independent Vlad Gheorghe spune că a reușit să strângă semnăturile necesare pentru a candida la Primăria București. „Am reușit! Candidez! Desființăm sectoarele și Ilfovul”, a anunțat Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook.

„Sunt 25.000 de semnături – fiecare dintre ele o dovadă că Bucureștiul vrea schimbare. Vă mulțumesc tuturor celor care ați ajutat: cu o semnătură, cu o listă întreagă, cu timp, cu energie, cu încredere”, a completat acesta.

Vlad Gheorghe precizează în mesajul postat că această mișcare nu este despre el, ci despre „a scăpa Bucureștiul de baronii de sector”.

„E despre a DESFIINȚA SECTOARELE ȘI ILFOVUL, despre a scăpa Bucureștiul de baronii de sector care îl căpușează, despre a pune capăt risipei și administrației fragmentate care ne țin pe loc”, spune fostul europarlamentar.

Vlad Gheorghe și-a dat întâlnire cu susținătorii luni, la ora 10:00, la Prefectura București, pentru depunerea candidaturii.

„Iar de mâine încolo începem campania pentru REFERENDUMUL pe care îl voi organiza ca primar – un referendum prin care bucureștenii să decidă clar că DESFIINȚAREA SECTOARELOR este singura cale spre un București modern, eficient, unitar”, a spus el.

