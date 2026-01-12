„Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari

Ancheta autorităților italiene cu privire la tragedia din Crans Montana scoate la iveală faptul că scara din barul Le Constellation a devenit o capcană mortală pentru majoritatea celor care și-au pierdut viața în tragedie. Potrivit ultimelor informații trupurile neînsuflețite a 34 din cele 40 de victime au fost găsite sub trepte.

O echipă internațională de anchetatori a efectuat investigații în barul Le Constellation, la trei zile după incendiul de pe 4 ianuarie, în urma căruia au murit 40 de persoane, transmite publicația italia „Il Giornale”.

Trupurile a 34 de victime au fost găsite strivite la baza scării, ce făcea legătura dintre subsolul localului și zona parter. Scara fusese redusă ca dimensiuni în timpul renovărilor din 2015, făcute chiar de proprietari

„34 de cadavre au fost găsite strivite la baza scărilor”, se arată în raport. Potrivit Bild, alte trei cadavre au fost găsite în în zona locului pentru fumat, iar restul au fost descoperite în afara barului.

Panourile de pe tavan care au luat foc, instalate chiar de proprietari

În 2015, Jacques și Jessica Moretti au preluat barul Le Constellation. Jacques Moretti a renovat personal barul. În timpul renovării, scara care ducea de la barul, aflat la subsol, spre parter, unde se află ieșirea din local, a fost îngustată.

Panourile izolatoare ale tavanului au fost, de asemenea, instalate chiar de cuplu. Acestea sunt chiar panourile care au luat foc în noaptea tragică a incendiului.

În incendiu, 116 persoane au fost rănite – dintre care 80 sunt încă spitalizate. O anchetă penală este în curs de desfășurare împotriva cuplului Moretti. Aceștia sunt acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și incendiere din culpă.

În urma interogatoriului inițial de vineri, Jacques Moretti a fost reținut de poliție din cauza îngrijorărilor legate de riscul de fugă. Soția sa este încă în libertate.

