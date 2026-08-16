Cătălin Avramescu, fost consilier de stat în Administrația Prezidențială în mandatul lui Traian Băsescu, susține că o persoană necunoscută ar fi intrat în locuința sa în timp ce era plecat. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Avramescu îl trage la răspundere pe directorul Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, și îi cere președintelui Nicușor Dan să îl schimbe din funcție.

Fostul consilier al lui Traian Băsescu a scris pe Facebook că i-a intrat cineva în casă

Fostul consilier al lui Traian Băsescu nu a explicat ce anume l-a făcut să ajungă la această concluzie, a precizat doar că știe că cineva a intrat în casă și că persoanele respective nu ar fi știut cum putea el să constate acest lucru.

„Astăzi mi-a intrat cineva în casă. Am fost plecat câteva ore și când am revenit am observat. (Nu vă pot spune ce am făcut ca să știu, dar știu. Idioții care au intrat nu știau)”, a scris Cătălin Avramescu pe Facebook.

Cătălin Avramescu s-a adresat ironic șefului SPP

În continuarea postării, Avramescu i s-a adresat direct lui Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază. Acesta a făcut referire și la perioada în care se afla la conducerea Cancelariei Prezidențiale.

„Tovarășul Pahonțu – domnul pensionar-în-funcție – de la SPP, vă ocupați cu paza, bănuiesc că v-ați ocupat și de subsemnatul când conduceam cancelaria prezidențială, lucrați în domeniu cum s-ar zice, știți cumva cine putea să fie?…”, a transmis acesta ironic în postarea lui de pe Facebook.

Fostul consilier al lui Băsescu l-a tras la răspundere pe Nicușor Dan

Avramescu i-a cerut președintelui Nicușor Dan să îl schimbe din funcție pe Lucian Pahonțu. Totodată, fostul consilier a făcut referire și la conducerea SRI și SIE. Cătălin Avrămescu a criticat faptul că nu au fost numiți șefi civili la cele două servicii.

„Folosesc ocazia asta să îi aduc aminte tovarășului Nicușor Dan să îl schimbe din funcție pe acest individ. Am înțeles că dumneavoastră nu vi se pare important, domnule Președinte, să numiți șefi civili la SRI și SIE. Dar de ce țineți un pensionar șef la Serviciul de Protecție și Pază? Asta cum justificați? Haideți, faceți un efort”, a mai scris Cătălin Avramescu pe pagina sa de Facebook.

Percheziție DIICOT acasă la Cătălin Avramescu la începutul lunii august

Cătălin Avramescu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu“ al Academiei Române, fost consilier al președintelui Traian Băsescu, a fost cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă la începutul lunii august. Fosta parteneră a lui Cătălin Avramescu, ex-consilierul lui Traian Băsescu, ar fi depus o plângere penală la DIICOT în care îl acuză pe acesta de fapte ce aduc atingere drepturilor minorilor.