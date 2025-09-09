Curtea Constituțională a României a stabilit termen de judecată 24 septembrie pentru cele patru sesizări ale AUR referitoare la pachetele de reforme asumate de Ilie Bolojan. Primele ședințe publice ale CCR sunt pe 16 septembrie.

În aceeași zi se va judeca și sesizarea ÎCCJ asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care a trecut de Parlament, prin angajarea răspunderii Guvernului. Este singurul proiect adoptat fără a fi supus moțiunii de cenzură.

AUR a depus la CCR patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, „fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor și fără un vot democratic”, după ce moțiunile au fost respinse de Parlament.

„AUR speră ca judecătorii Curții Constituționale să respingă în integralitate aceste proiecte și să transmită un semnal ferm că democrația românească nu poate fi desființată prin artificii legislative. România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere”, se menționează în comunicatul AUR.

În ceea ce privește reforma pensiilor de serviciu, aceasta are termen de intrare în vigoare pe 1 octombrie. Asta înseamnă că, președintele Nicușor Dan are la dispoziție 5 zile pentru a promulga legea, în cazul unei respingeri a sesizării de către CCR.

Întrebat, luni, la Televiziunea Română dacă va demisiona în cazul în care judecătorii Curții Constituționale vor declara neconstituțional proiectul de lege privind pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns direct.

„Haideți să vedem ce va decide Curtea Constituțională. Consider că acest proiect respectă aspectele care țin de constituționalitate pentru că am încercat să ținem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară”, a spus Bolojan.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: