Ce ascunde Nicușor Dan cu privire la echipa care îi filmează concediile? DEZVĂLUIREA Gândul îi dă emoții președintelui

Nicușor Dan păstrează la secret detaliile colaborării sale cu faimoasa, deja, echipă de filmare care l-a însoțit pe președinte în vacanță. Dar, aruncă o informație prețioasă. Cei doi cameramani au lucrat cu el și în campaniile electorale. Tăcere cu privire la modalitatea în care doi civili mai aproape de șeful statului decât SPP.

Cât despre remunerație, aceasta nu există în prezent, pentru că „suntem în reorganizare”, spune președintele. Subiectul echipei de filmare, dezvăluite de Gândul, a fost pus pe tapet, de către Mircea Badea, la emisiunea Sinteza Zilei.

„Ca să fim mai preciși, e o echipă de oameni, cu care am lucrat în campanie și care, în precampanie și în campanie au fost plătiți. Acum, pentru că suntem în momentul acesta, după campanie, și suntem în reorganizare, au făcut voluntar activitatea asta”, explică Nicușor Dan.

După răspunsul președintelui, jurnalistul Mircea Badea simte nevoia să facă o glumă. „E exact ca la premierul Bolojan care a spus: nu micșorăm salariile profesorilor, salariile rămân la fel, doar mărim norma la 20 de ore”.

„Cu diferența că eu nu i-am obligat la nimic”, comentează, râzând, președintele.

Mircea Badea insistă, întrebându-l ce poate face să intre în contact cu președintele, dacă el însuși ar dori să-l însoțească în campanie și să-l filmeze. Adică, exact întrebarea ridicată de Gândul, după explicațiile năucitoare ale președintelui – Cum au ajuns doi civili mai aproape de șeful statului decât SPP?

Nicușor Dan evită să dea un răspuns. Se mulțumește să râdă la gluma jurnalistului Mircea Badea.

Reamintim că șeful statului a fost întrebat de jurnalistul Gândul, săptămâna trecută, cine plătește echipa de filmare. După câteva momente de gândit, președintele a răspuns că echipa face o „activitate voluntară” pentru „persoana fizică” Nicușor Dan.

