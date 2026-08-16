Ce spunea Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan, când era în presă, despre întâlnirile dintre politicieni și membrii CCR. Dogioiu era “scandalizată”, azi e doar tăcută

Întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și președintele CCR, Simina Tănăsescu, a stârnit un scandal uriaș, însă până la această oră nu a existat nicio luare de poziție din partea Guvernului, pe acest subiect. Dacă acum nu a avut nimic de spus, în urmă cu opt ani, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, avea păreri ferme despre întâlnirile dintre politicieni și membrii CCR raportori pe anumite spețe cu miză politică.

Într-un text intitulat „Farsa de la CCR. Anexa PSD”, Ioana Ene Dogioiu, actuala purtătoare de cuvânt a Guvernului, scria în 2018, pe când lucra în presă, că „ceea ce s-a întâmplat la CCR cu Legea 304/2018 nu este o cenzură constituțională autentică, ci, de fapt, binecuvântarea de către majoritatea de 8 judecători, minus Livia Stanciu care a făcut opinie separată, a celor mai mari nenorociri din această reglementare, o palmă dată de 8 oameni, în frunte cu Daniel Morar, raportor în acest caz, drept în obrazul magistraților din această țară, începând cu Înalta Curte de Casație și Justiție”.

De amintit că Legea 304/2018 la care se face referire în text privea organizarea judiciară. Modificările din 2018 au creat secția specială pentru anchetarea magistraților, structură care a fost ulterior desființată.

„Nu știu dacă e o întâmplare sau nu, fiecare trage propriile concluzii, dar este un fapt că în decembrie Daniel Morar, raportorul în cazul Legii 304, și Florin Iordache au fost fotografiați în timp ce discutau, aparent foarte relaxați și amical, la masă. La fel de scandalos mi se pare faptul că CCR a refuzat sesizarea Comisiei de la Veneția în privința Legilor Justiției”, adăuga Ioana Dogioiu, în articolul de pe ziare.com.

Așadar, întâlnirea de atunci Iordache-Morar era „scandaloasă”, în timp ce întâlnirea de acum Bolojan – Tănăsescu nu a necesitat niciun punct de vedere din partea Guvernului.

De altfel, același dublu standard se observă și în abordarea PNL și USR, după cum Gândul a scris pe larg AICI.