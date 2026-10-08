Cel mai modern punct de trecere a frontierei, din sud-estul Europei, inaugurat în România. Unde se află și ce rol va avea

Ședința festivă comună a Consiliului Județean Maramureș și a Consiliului Local al municipiului Sighetu Marmației, a avut loc la 9:30, și a fost prilejuită de deschiderea noului punct de frontieră și a noului pod peste Tisa.
La ora 12:30 a avut loc deschiderea oficială a Punctului de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației II, împreună cu inaugurarea noului pod peste Tisa, care asigură legătura rutieră dintre România și Ucraina.
Podul are aproximativ 270 de metri și face parte dintr-un proiect care include 1,2 km de drum nou, două poduri paralele, clădiri administrative și patru hale moderne de control.
În prima etapă, punctul de frontieră permite trecerea autovehiculelor și a vehiculelor pentru transport persoane de până la 3,5 tone. Ulterior, accesul va fi extins pentru transportul de marfă și, într-o etapă următoare, pentru traficul pietonal.