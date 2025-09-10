Prima pagină » Știri politice » Coaliția ia în calcul o posibilă eșalonare pe trei ani a proiectelor din Anghel Saligny și CNI

Coaliția ia în calcul o posibilă eșalonare pe trei ani a proiectelor din Anghel Saligny și CNI

Alexandru Tudor
10 sept. 2025, 15:32, Știri politice
Coaliția ia în calcul o posibilă eșalonare pe trei ani a proiectelor din Anghel Saligny și CNI

Liderii coaliției se reunesc miercuri, de la ora 18.00, într-o nouă ședință a coaliției. Surse politice precizează că discuțiile se vor concentra în principal pe pachetul de reformă a administrației publice locale, acolo unde mai sunt încă detalii de pus la punct.

UPDATE, ora 19.55

Surse politice au declarat pentru Gândul că unul dintre subiecte a fost reprezentat de investiții. Mai exact, liderii coaliției au încercat să găsească soluții astfel încât să nu închidă investițiile din Programul „Anghel Saligny” și pe cele finanțate prin Compania Națională de Investiții.

O propunere discutată și aflată pe masa liderilor coaliției este cea a eșalonării acestor proiecte pe o durată de trei ani.

De asemenea, în ședința coaliției a fost deschis și subiectul alegerilor locale din București. Surse politice spun, însă, că nici astăzi nu a fost decis un calendar pentru acestea.

UPDATE, ora 19.10

Șeful Senatului a declarat că e o întâlnire normală, e o ședință de coaliție, până la urmă programată să aibă loc în această seară.

„Nu văd nimic special aici. Discuții între liderii partidelor au loc permanent, nu se fac întotdeauna în cadru formal. E discuția pe pachetul de administrație care a fost amânată de comun acord, au mai fost niște clarificări aduse, cred că în ședința de coaliție se vor mai stabili niște lucruri și cred eu că acest pachet pe administrație își va urma cursul așa cum a fost anunțat. În scurt timp, Guvernul va veni cu angajarea răspunderii în Parlament și pe acest pachet, vom vedea forma finală care va rămâne ca urmare a discuțiilor care au loc în coaliție”, a declarat Mircea Abrudean, miercuri, într-o intervenție la B1 TV.

UPDATE, ora 18.05:

Până la această oră, la Palatul Victoria au ajuns:

  • PSD: Bogdan Ivan, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu
  • PNL: Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu, Adrian Veștea
  • USR: Ionuț Moșteanu, Dominic Fritz
  • UDMR: Cseke Attila
  • Varujan Pambuccian, liderul grupurilor minorităților naționale 

UPDATE:

În ceea ce privește subiectul concedierii a 10% dintre bugetari, Nicușor Dan, președintele României, a declarat miercuri că „este o discuție pe care coaliția, cu sau fără mine, o să o aibă săptămâna viitoare, pentru că așa s-au angajat”.

Referitor la presiunile PSD, care transmite că ar putea să nu fie de acord cu al treilea pachet dacă nu se ajunge la un consens pe propriul pachet de relansare economică, Nicușor Dan a precizat că „sunt discuții în curs”.

Eu mi-aș dori ca ele (n.r. discuțiile) să fie mai puțin în spațiu public și mai mult între parteneri. Eu, ce constat, dincolo de discuțiile din spațiul public, este că pachetul I a trecut, pachetul II a trecut. Au fost multe măsuri pe care partidele au avut poziții diferite și au reușit să le armonizeze. Asta e direcția în care trebuie să meargă administrația, statul, în momentul ăsta, și eu sunt fericit că el merge. Mai departe, nu o să amplific eu discuțiile”, a declarat Nicușor Dan.

Știrea inițială

PSD se opune concedierilor, „doar de dragul de a da oameni afară”. Pe de o parte, social-democrații își doresc o scădere a anvelopei cu cheltuielile salariale, lăsând la decizia instituțiilor cum să se realizeze aceste tăieri, în timp ce, pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan susține concediere a 10% dintre bugetari, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de persoane.

„Poziţia PSD este aceeaşi, şi anume că trebuie să reducem şi să gândim anumite măsuri, pentru a reduce cheltuielile statului. Nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară care, la rândul lor, pe de-o parte îi treci în şomaj, care vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat, şi ceea ce e poate şi mai evident e altceva, că poţi să reduci numărul de angajaţi, să spunem, din aparatul propriu a unui primar sau a unui preşedinte de Consiliu judeţean şi acele cheltuieli să se vadă la bunuri şi servicii externalizând”, a declarat Sorin Grindeanu, marți.

Pentru PSD, un punct important rămâne, însă, și pachetul de relansare economică. Surse politice au precizat pentru Gândul că subiectul va fi dus de PSD în următoarea ședință a coaliției, cea de săptămâna viitoare.

„Azi am discutat cu câţiva miniştri ceea ce voi prezenta şi vom prezenta joi şi în zilele următoare pe ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică. Ăsta a fost rostul discuţiilor mele astăzi cu mai mulţi miniştri, şi cu secretarul general al Guvernului, de asemenea şi cu vicepremierul, şi cu ministrul Sănătăţii, şi cu cel al Muncii, şi al Energiei, şi al Transporturilor”, a spus Sorin Grindeanu, tot luni.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Fost ministru de Finanțe avertizează că deficitul bugetar va CREȘTE, după ce România s-a împrumutat 17 miliarde de euro pentru industria de apărare

Călin Georgescu: „Zidul Parisului a căzut / Va urma zidul Bruxelles-ului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului”

Citește și

EXTERNE A fost adoptată o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar
20:30
A fost adoptată o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar
VIDEO Paris: Momentul în care Poliția ATACĂ protestatarii „Blocăm Totul” adunați în zona Gare du Nord
18:54
Paris: Momentul în care Poliția ATACĂ protestatarii „Blocăm Totul” adunați în zona Gare du Nord
EXTERNE Ministerul rus de Externe, despre incursiunea DRONELOR în spațiul polonez: Teritoriul Poloniei nu a fost vizat
18:29
Ministerul rus de Externe, despre incursiunea DRONELOR în spațiul polonez: Teritoriul Poloniei nu a fost vizat
POLITICĂ Mihai Fifor, reproșuri la adresa lui Nicușor Dan: Fără proiect de țară, România se conduce prin improvizații și decizii de moment
18:20
Mihai Fifor, reproșuri la adresa lui Nicușor Dan: Fără proiect de țară, România se conduce prin improvizații și decizii de moment
ENERGIE UE ia în considerare să ACCELEREZE eliminarea importurilor de combustibili fosili din Rusia
17:15
UE ia în considerare să ACCELEREZE eliminarea importurilor de combustibili fosili din Rusia
POLITICĂ Comisia de anchetă a ANULĂRII alegerilor moare înainte de înființare / AUR: Principalul BENEFICIAR al acestei fraude este Nicușor Dan
17:05
Comisia de anchetă a ANULĂRII alegerilor moare înainte de înființare / AUR: Principalul BENEFICIAR al acestei fraude este Nicușor Dan
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
Cancan.ro
Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
A murit Livia Trancă! Când va avea loc înmormântarea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Piața auto rămâne pe scădere. Ce tipuri de mașini preferă românii
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
S-ar părea că nu toate caloriile sunt la fel, iar alimentele ultra-procesate dăunează sănătății bărbaților