Prima pagină » Știri politice » Cine sunt „specialii” care scapă de interdicția cumulului pensie-salariu la stat? Proiectul ajunge joi pe masa Executivului

Cine sunt „specialii” care scapă de interdicția cumulului pensie-salariu la stat? Proiectul ajunge joi pe masa Executivului

22 ian. 2026, 10:15, Știri politice
Cine sunt „specialii” care scapă de interdicția cumulului pensie-salariu la stat? Proiectul ajunge joi pe masa Executivului

Guvernul Bolojan pregătește un proiect de lege prin care să limiteze posibilitatea ca pensionarii care lucrează la stat să mai ia în același timp și pensie și salariu de la stat. Scopul oficial: să facă cheltuielile statului mai eficiente și să reducă situațiile în care oamenii ies la pensie doar ca să se reangajeze imediat în sectorul public. Proiectul ajunge astăzi pe masa Executivului, într-o primă lectură.

Ce prevede proiectul

Ideea principală este ca bugetarii care sunt deja pensionari să nu mai poată încasa și pensia și salariul de la stat în același timp. Dacă vor să rămână angajați și după pensionare, principala regulă din proiect este ca pensia să fie tăiată cu 85% — adică statul spune: “Rămâi la stat, dar primești doar 15% din pensie în plus față de salariu”. În Educație (adică profesorii) această regulă ar rămâne permisă până la sfârșitul anului 2026, pentru că sistemul școlar încă are nevoie de profesori pensionari.

Dar cine scapă?

Surpriză: legea ar introduce o serie de excepții pentru unii angajați “speciali”. Asta înseamnă că ei ar putea în continuare să cumuleze pensia cu salariul fără să le fie redusă pensia.

Printre acești “speciali” se numără:

  • Judecătorii Curții Constituționale (CCR)

  • Avocatul Poporului

  • Membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA)

  • Membrii Curții de Conturi

  • Conducerea Consiliului Concurenței

  • Membrii Consiliului Legislativ

  • Membrii Autorității Electorale Permanente (AEP)

  • Membrii din conducerea sau consiliile de administrație ale unor autorități autonome

În plus, oricine e ales într-o funcție publică sau e numit în instituții prin decizie a Parlamentului (Senat, Camera Deputaților sau ambele camere) ar păstra acest drept.

Pe lângă interdicția de cumula pensie + salariu pentru majoritatea bugetarilor, proiectul prevede și că toate detașările și transferurile de bugetari vor înceta în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Există deja discuții în coaliție și în public dacă aceste excepții ar trebui eliminate sau nu. Oficialii social-democrați susțin că nu ar trebui să fie privilegii și că regula ar trebui să fie aplicată tuturor în mod egal

RECOMANDAREA AUTORULUI

Care sunt cele mai mari temeri ale românilor: de la bani și facturi, la război, pandemii și frica de viitor

De ce întârzie bugetul pe 2026 și ce efecte are? Guvernul, somat de specialiști să implementeze reforma bugetară. Analiza a doi economiști reputați, pentru Gândul

Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Klaus Iohannis află joi dacă ANAF îi pune sechestru pe avere pentru chiria încasată ilegal
11:18
Klaus Iohannis află joi dacă ANAF îi pune sechestru pe avere pentru chiria încasată ilegal
FLASH NEWS Ilie Bolojan amână asumarea răspunderii în Parlament pe reforma administrației locale și centrale până în februarie
10:50
Ilie Bolojan amână asumarea răspunderii în Parlament pe reforma administrației locale și centrale până în februarie
FLASH NEWS Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare/ Ai mințit presa și mediul de afaceri/ Tot ce ai făcut e grosolan și crud”
10:31
Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare/ Ai mințit presa și mediul de afaceri/ Tot ce ai făcut e grosolan și crud”
NEWS ALERT Nicușor Dan merge joi la summitul extraordinar al Consiliului European pe tema Groenlandei
10:24
Nicușor Dan merge joi la summitul extraordinar al Consiliului European pe tema Groenlandei
ANALIZĂ Iancu Guda sare să-l ajute cu cifre prietenoase pe Ilie Bolojan: „Cifrele privind execuția bugetară arată din ce în ce mai bine”
09:54
Iancu Guda sare să-l ajute cu cifre prietenoase pe Ilie Bolojan: „Cifrele privind execuția bugetară arată din ce în ce mai bine”
POLITICĂ Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost”
08:09
Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost”
Mediafax
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor
Cancan.ro
Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Schimbul de ulei la mașinile hibrid este obligatoriu? Un român a mers 140.000 km fără să-l schimbe
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce apar flori de gheață pe geamuri iarna?
INEDIT Cum a surprins un pilot imagini cu aurora boreală, chiar din cabina avionului
11:14
Cum a surprins un pilot imagini cu aurora boreală, chiar din cabina avionului
TURISM Regatul de gheață din Mojstrana. Cum o simplă idee a transformat un sat într-o adevărată scenă desprinsă din poveștile lui Hans Christian Andersen
11:03
Regatul de gheață din Mojstrana. Cum o simplă idee a transformat un sat într-o adevărată scenă desprinsă din poveștile lui Hans Christian Andersen
CONTROVERSĂ Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată la doar câteva ore după pornire. Care a fost motivul
10:58
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată la doar câteva ore după pornire. Care a fost motivul
Gândul de Vreme Cât mai ține gerul. Când revin temperaturile cu plus. Noi informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:50
Cât mai ține gerul. Când revin temperaturile cu plus. Noi informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
FLASH NEWS Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
10:44
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe