Cine sunt „specialii” care scapă de interdicția cumulului pensie-salariu la stat? Proiectul ajunge joi pe masa Executivului

Guvernul Bolojan pregătește un proiect de lege prin care să limiteze posibilitatea ca pensionarii care lucrează la stat să mai ia în același timp și pensie și salariu de la stat. Scopul oficial: să facă cheltuielile statului mai eficiente și să reducă situațiile în care oamenii ies la pensie doar ca să se reangajeze imediat în sectorul public. Proiectul ajunge astăzi pe masa Executivului, într-o primă lectură.

Ce prevede proiectul

Ideea principală este ca bugetarii care sunt deja pensionari să nu mai poată încasa și pensia și salariul de la stat în același timp. Dacă vor să rămână angajați și după pensionare, principala regulă din proiect este ca pensia să fie tăiată cu 85% — adică statul spune: “Rămâi la stat, dar primești doar 15% din pensie în plus față de salariu”. În Educație (adică profesorii) această regulă ar rămâne permisă până la sfârșitul anului 2026, pentru că sistemul școlar încă are nevoie de profesori pensionari.

Dar cine scapă?

Surpriză: legea ar introduce o serie de excepții pentru unii angajați “speciali”. Asta înseamnă că ei ar putea în continuare să cumuleze pensia cu salariul fără să le fie redusă pensia.

Printre acești “speciali” se numără:

Judecătorii Curții Constituționale (CCR)

Avocatul Poporului

Membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA)

Membrii Curții de Conturi

Conducerea Consiliului Concurenței

Membrii Consiliului Legislativ

Membrii Autorității Electorale Permanente (AEP)

Membrii din conducerea sau consiliile de administrație ale unor autorități autonome

În plus, oricine e ales într-o funcție publică sau e numit în instituții prin decizie a Parlamentului (Senat, Camera Deputaților sau ambele camere) ar păstra acest drept.

Pe lângă interdicția de cumula pensie + salariu pentru majoritatea bugetarilor, proiectul prevede și că toate detașările și transferurile de bugetari vor înceta în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Există deja discuții în coaliție și în public dacă aceste excepții ar trebui eliminate sau nu. Oficialii social-democrați susțin că nu ar trebui să fie privilegii și că regula ar trebui să fie aplicată tuturor în mod egal

