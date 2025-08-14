Prima pagină » Știri politice » Ciolacu îi atrage atenția lui Bolojan: Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu AUSTERITATE oarbă nu ajungem nicăieri

Ciolacu îi atrage atenția lui Bolojan: Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu AUSTERITATE oarbă nu ajungem nicăieri

Olga Borșcevschi
14 aug. 2025, 12:33, Știri politice
Ciolacu îi atrage atenția lui Bolojan: Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu AUSTERITATE oarbă nu ajungem nicăieri

Fostul premier Marcel Ciolacu anunță, într-o postare pe Facebook, că România a evitat recesiunea, menținându-se pe o traiectorie de creștere economică, în timp ce zece state din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi economice în ultimii doi ani. În același timp, Ciolacu avertizează Guvernul Bolojan că, pentru a evita recesiunea, România trebuie să continue politica investițiilor în infrastructura mare și prin programe precum „Anghel Saligny”, respingând „măsurile de austeritate oarbă”.

„Astăzi, Institutul Național de Statistică a confirmat că România rămâne pe plus. Cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine, rămânând pe o traiectorie de creștere economică. România nu a intrat în recesiune și asta este o veste foarte bună pentru economie”, transmite fostul lider PSD, joi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, în context, conform datelor Eurostat, 10 ţări din UE27 au avut scădere economică anuală în ultimii doi ani – Germania, Austria, Olanda, Irlanda, Finlanda, Suedia, Ungaria, Malta, Estonia sau Letonia.

„De la aderarea la Uniunea Europeană, România a avut cea mai ridicată viteză de convergență față de media UE27, ajungând din urmă Polonia, fiind peste Ungaria, Slovacia, Croația, Grecia, Letonia și Bulgaria. În anul 2024, România a ajuns la 78% din media UE, în ceea ce privește convergența reală – PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare.

Am reușit asta mergând pe un model bazat pe investiții publice masive (din buget si fonduri europene) și crearea de locuri de muncă. Am făcut cele mai mari investiții publice din istoria României, de peste 54 de miliarde de euro. În această perioadă, s-au realizat cele mai mari investiții în autostrăzi și drumuri rapide, în infrastructura de educație și sănătate și în lucrări de infrastructură locală”, susține el.

„România are nevoie de dezvoltare”

Marcel Ciolacu mai spune că „doar prin măsuri de austeritate oarbă nu ajungem nicăieri”.

„Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, trebuie să mizăm tot pe investiții. Investițiile în infrastructura mare, dar și cele din Programul Anghel Saligny trebuie să continue, pentru a crea efecte de multiplicare și a mări potențialul economiei românești”, precizează Ciolacu.

În trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, PIB a crescut cu 1,2%, arată estimările „semnal”, publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). De asmenea, economia ţării a înregistrat o creştere de 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi de 2,1% pe seria ajustată sezonier.

Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS

Guvernul pune FRÂNĂ proiectelor finanțate prin PNRR și programul „Anghel Saligny”. MIPE a pus în transparență o OUG care blochează toate investițiile

Citește și

ACTUALITATE Sindicaliștii din Administrație avertizează cu PROTESTE masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați
13:38
Sindicaliștii din Administrație avertizează cu PROTESTE masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați
EXCLUSIV Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. Corendea: „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr”
13:21
Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. Corendea: „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr”
POLITICĂ Bolojan a fost numit vicepremier interimar de către președintele Nicușor Dan
13:10
Bolojan a fost numit vicepremier interimar de către președintele Nicușor Dan
SURSE Ilie Bolojan amenință primarii cu DESFIINȚAREA comunelor. Ce le-a transmis premierul în ședință
12:44
Ilie Bolojan amenință primarii cu DESFIINȚAREA comunelor. Ce le-a transmis premierul în ședință
POLITICĂ Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Michael Dickerson. Discuții despre Visa Waiver și prezența militară a SUA în România
12:24
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Michael Dickerson. Discuții despre Visa Waiver și prezența militară a SUA în România
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ | Mesajul disperat al lui Bolojan către primari: „Având în vedere situația dificilă, va fi o UȘURARE pentru mine când nu voi mai fi premier”
12:17
ULTIMA ORĂ | Mesajul disperat al lui Bolojan către primari: „Având în vedere situația dificilă, va fi o UȘURARE pentru mine când nu voi mai fi premier”
Mediafax
Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor
Digi24
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Dedesubturile explozive ale unui mega-dosar de corupție finalizat cu prescripție
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Evz.ro
De râsul României. Topul eșecurilor în muzică. Râzi o săptămână
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
A dat naștere unui miracol, dar nu a apucat să-l trăiască. Inima tinerei de 17 ani i-a cedat la câteva ore după ce a auzit primul plânset al copilului: "Manevrele de resuscitare au durat peste 1 oră". Detaliile care îți sfâșie inima
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Controversa cremelor de protecție solară: Sunt sau nu sigure?