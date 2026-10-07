Secretarul general al PSD spune care ar fi condițiile partidului pentru o discuție „serioasă” cu Luca Niculescu

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, consideră că premierul desemnat Luca Niculescu are „șansa” să construiască, dar numai dacă va înțelege că România are nevoie, acum, de o schimbare de direcție.

„Un singur om a blocat orice soluție rațională pentru refacerea unei majorități stabile”, avertizează Claudiu Manda pe pagina sa de Facebook, cu referire la premierul interimar Ilie Bolojan.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit secretarului general al PSD, România nu își mai poate permite încă o „rundă de orgolii, calcule politice și negocieri pentru funcții”.

„PNL și USR au început deja să pună condiții pentru participarea la viitorul Guvern”

„Premierul desemnat are acum șansa să arate ce fel de Guvern vrea să construiască și, mai ales, dacă înțelege că România are nevoie de o schimbare de direcție”, a punctat Claudiu Manda. Acesta avertizează că programul de guvernare nu este încă definitivat. Totuși, PNL și USR pun condiții pentru intrarea în noul guvern.

„După cinci luni în care un singur om a blocat orice soluție rațională pentru refacerea unei majorități stabile, România nu-și mai permite încă o rundă de orgolii, calcule politice și negocieri pentru funcții.

PNL și USR au început deja să pună condiții pentru participarea la viitorul Guvern. Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie și pentru români nu le cunoaștem, dar ei știu deja cine are voie și cine nu are voie să guverneze”, a scris Claudiu Manda în mediul online.

„La construirea unei majorități au eșuat chiar și cu propriul premier desemnat”

„La împărțirea funcțiilor și a puterii au demonstrat că se pricep”, continuă Claudiu Manda. Social-democrații au pregătit un program de guvernare, dar așteaptă să vadă ce va propune Luca Niculescu pentru a scoate din declin economia României.

„La construirea unei majorități au eșuat chiar și cu propriul premier desemnat. Iar rezultatele guvernării lor se văd astăzi în economie. Pentru noi, un premier nou trebuie să însemne și o politică economică nouă.

Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin, pentru a reporni investițiile și pentru a repara efectele ultimelor luni.

PSD are pregătit un program de guvernare, cu măsuri clare pentru relansarea economiei. Dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde aceleiași nevoi de schimbare, atunci există baza unei discuții serioase”, a mai scris secretarul general al PSD.