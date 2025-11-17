Coaliția a ajuns la un consens: vor tăia pensiile magistraților, chiar și fără avizul CSM – SURSE

Liderii Coaliției au ajuns la un consens luni pe reforma pensiilor magistraților, spun surse politice pentru Gândul. Vor tăia pensiile magistraților, chiar și fără avizul CSM. Bolojan va merge înainte cu plafonarea pensiei la 70% din ultimul venit net și cu o perioadă de tranziție de 12 ani pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani.

Liderii coaliției s-au reunit luni la Palatul Victoria pentru a discuta subiectele emergente cu care se confruntă Guvernul în acest moment: Pachetul 3 de măsuri – reforma pensiilor magistraților și reforma administrativă. Cele două reforme sunt blocate în Coaliție de mai bine de 2 luni. Pe reforma pensiilor magistraților, reprezentanții din Justiție s-au opus oricărei propuneri din partea liderilor de partide.

Magistrații au propus inițial ca pensia să fie de 75% din ultimul salariu brut, ceea ce însemna ca pensia să rămână mai mare decât salariul net încasat. Au spus că sunt dispuși să scadă la 65%, caz în care ar dori ca perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani să fie de 20 de ani, și nu 10, cum era în proiectul inițial.