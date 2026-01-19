Coaliția a decis să-și asume răspunderea în Parlament pe reforma administrației – SURSE

Coaliția a decis ca Guvernul să își angajeze răspunderea pe două pachete distincte de legi: unul privind reforma administrației și altul pentru relansarea economică propusă de PSD, pentru a evita riscuri de neconstituționalitate și blocaje în aplicare, potrivit unor surse politice.

Reforma administrației

Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere reforma administrației centrale și locale. Ținta este tot o reducere de 10% a cheltuielilor cu personalul, prin restructurări, mai puține sporuri și reorganizări. Potrivit calculelor, bugetul ar urma să economisească peste 3,3 miliarde de lei în 2026, iar din 2027 până în 2030, economiile ar fi de aproape 5,8 miliarde de lei pe an.

Printre măsuri se numără:

reducerea a peste 6.000 de posturi de consilieri personali;

tăierea cu 25% a posturilor din prefecturi;

scăderea cu 30% a numărului de angajați din primării și consilii locale, în funcție de mărimea localităților;

mai puțini polițiști locali, raportați la numărul de locuitori.

Se vor plafona și unele salarii de conducere, se vor reduce consiliile de administrație din anumite agenții și se vor limita cheltuielile administrative.

Legea mai prevede și măsuri pentru a aduce mai mulți bani la buget: impozite mai clare pe clădiri, terenuri și mașini (inclusiv pentru construcții ilegale), taxe mai mari pentru clădirile ridicate fără autorizație, eliminarea unor scutiri fiscale și o colectare mai strictă a datoriilor.

În plus, vor fi introduse reguli noi pentru funcționari: evaluări periodice, rotația pe posturile sensibile, mai multă flexibilitate la program și posibilitatea de a lucra part-time în două instituții diferite.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026

PSD discută ruperea coaliției. Lia Olguța Vasilescu: „Suntem într-o procedură de consultare dacă mai rămânem sau nu la guvernare”