Comisia de anchetă a ANULĂRII alegerilor moare înainte de înființare / AUR: Principalul BENEFICIAR al acestei fraude este Nicușor Dan

Camera Deputaților a respins solicitarea AUR de a înființa o Comisie de anchetă privind anularea alegerilor. „PSD-PNL-USR-UDMR vor îngroparea adevărului!”, transmite AUR, după vot.

Au fost 190 de voturi împotrivă și 88 pentru.

„La 9 luni după ce românii au fost privați de dreptul lor fundamental la vot, adevărul continuă să fie ascuns. Sistemul a anulat alegerile, iar românii încă nu știu care a fost motivul real. Este o rușine pentru democrație și o insultă pentru milioane de români care așteaptă răspunsuri”, se arată într-o postare pe Facebook.

Parlamentarii AUR consideră că „principalul beneficiar al acestei fraude este Nicușor Dan, cel care, de altfel, a promis desecretizarea tuturor documentelor pentru aflarea adevărului”.

„Tăcerea partidelor de sistem arată complicitate și frică de adevăr. Românii nu vor accepta mușamalizarea. Cerem transparență totală și înființarea unei comisii de anchetă care să ajute la aflarea adevărului. Democrația nu poate fi confiscată de un cartel politic care se teme de voința poporului”, încheie reprezentanții AUR.

Dezbateri cu acuzații și avertismente cu „25 de ani de pușcărie”

Proiectul AUR de înființare a unei comisii de anchetă privind anularea alegerilor a provocat dezbateri cu volum înalt în Camera Deputaților, luni după-amiază. Parlamentarii Puterii i-au acuzat pe cei ai AUR că vor să „rescrie realitatea” sau că sunt în căutare de „subiecte”.

Alexandru Muraru i-a avertizat pe cei de la AUR că „există dosare în lucru care îl vor trimite pe candidatul vostru (n.r. Georgescu) la 25 de ani de închisoare”.

Liberalul a atacat AUR pentru „tentativa de a rescrie realitatea”, prin acest proiect de hotărâre.

„Este o ofensă adresată democrației românești, o cacealma a unui partid care a încercat să falsifice voința cetățenilor cu sprijinul Federației Ruse si candidatul lor, Georgescu, un agent al intereselor străine. O tentativă de a rescrie realitatea, acest proiect trebuie respins. Ceea ce trebuie să facem este o comisie pentru cum AUR și Georgescu au primit fonduri pentru a frauda alegerile”, a afirmat deputatul PNL.

USR i-a trimis pe cei de la AUR… la Parchet

Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, le spune celor de la AUR că există o comisie de anchetă… la Parchet. Acolo unde dă cu subsemnatul „cauza pentru care s-au anulat alegerile”.

„Vă anunț că există comisie de anchetă. La Parchet. Cauza pentru care s-au anulat alegerile da cu subsemnatul la Parchet. De ce a încercat să răstoarne ordinea constituțională? Dragilor, v-am salvat, avem o comisie de anchetă”, a afirmat deputatul USR.

Câciu: PSD-ul s-a trezit și AUR-ul moare

Social-democratul Adrian Câciu a acuzat, de la pupitrul Camerei, că s-a „pierdut o oră” cu dezbaterea a două proiecte sterile, unul dintre ele fiind cel referitor la Comisia de anchetă.

Fostul ministru le-a adus aminte deputaților AUR că „poporul a votat un președinte”, recunoscând că, personal, nu-i place.

Am asistat la o oră pe care Parlamentul a pierdut-o pe două dezbateri sterile. Poate ați uitat că poporul s-a exprimat asupra acestei chestiuni și a votat. Avem un președinte care, ne place sau nu ne place, asta e!, mie nu-mi place, dar poporul a votat și s-a închis. Căutați subiecte. PSD-ul s-a trezit si AUR-ul moare. Asta vă doare”, a spus fostul ministru.

Potrivit proiectului AUR, acest organism ar fi avut împuternicire să facă audieri şi să ceară autorităților „să îi pună la dispoziție date, informații şi materiale necesare şi utile pentru clarificarea obiectivelor”.

Unul dintre obiectivele comisiei era de a solicita „desecretizarea stenogramelor şedințelor CSAT unde s-a discutat despre anularea alegerilor”, potrivit proiectului.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: