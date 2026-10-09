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Comisia de la Veneția va analiza în regim de urgență noua lege ANI. O opinie este așteptată în decembrie

Comisia de la Veneția va analiza în regim de urgență noua lege ANI. O opinie este așteptată în decembrie
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Comisia de la Veneția va analiza în procedură de urgență Legea nr. 180/2026 privind regimul incompatibilităților și al sancțiunilor aplicate în baza legislației ANI, cu accent pe efectele retroactive ale noilor prevederi și compatibilitatea acestora cu standardele europene și internaționale. O opinie urmează să fie adoptată în sesiunea plenară din 11–12 decembrie 2026.

Solicitarea de evaluare a fost transmisă de Gunn Marit Helgesen, președinta Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, la cererea parlamentarilor USR Diana Stoica și Sorin Șipoș.

În sesizarea adresată Comisiei, Helgesen a avertizat că aplicarea sancțiunilor cu efect retroactiv ar putea duce la încetarea înainte de termen a unor mandate aleșilor locali. Potrivit documentului, o asemenea situație ar putea afecta continuitatea reprezentării democratice la nivel local și stabilitatea autonomiei locale în România.

Disputa privind efectele retroactive ale legii

Demersul a fost inițiat în contextul controverselor legate de aplicarea noilor prevederi ale legii ANI și de posibilele consecințe asupra mandatelor aleșilor locali. Reprezentanții USR susțin că modificările legislative ar putea produce efecte asupra unor mandate aflate deja în desfășurare și contestă compatibilitatea acestora cu principiul neretroactivității legii.

Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaților, a acuzat PSD și AUR că au susținut prevederi care ar afecta mandatul primarului Timișoarei, Dominic Fritz. La rândul său, Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat, a criticat modificările și a susținut că acestea ridică probleme pentru statul de drept.

Declarațiile celor doi parlamentari reprezintă poziția politică a USR în această dispută. Analiza Comisiei de la Veneția va trebui să clarifice aspectele de compatibilitate juridică aflate în discuție, iar opinia instituției nu trebuie confundată cu o hotărâre judecătorească sau cu anularea automată a legii.

Ce urmează să examineze Comisia de la Veneția

Comisia de la Veneția este un organism consultativ al Consiliului Europei, alcătuit din experți independenți în drept constituțional. În acest caz, evaluarea vizează în special efectele retroactive ale noii legi ANI și implicațiile acestora asupra exercitării mandatelor elective locale.

Opinia este programată pentru sesiunea plenară din 11–12 decembrie 2026. Până la adoptarea documentului, rămâne de văzut ce concluzii vor formula experții și dacă aceștia vor recomanda modificări legislative sau alte măsuri pentru asigurarea respectării standardelor europene.

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