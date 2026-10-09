Deputata USR care și-a ascuns ceasul Cartier de 8.000 de euro de ochii publicului susține în mod fals că CCR i-a interzis să își publice declarația de avere. Mai mulți oficiali și-au publicat declarațiile de avere, fără vreo interdicție, inclusiv președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru

Deputata USR, Diana Stoica, deține un ceas în valoare de aproape 8.000 de euro, însă nu și-a publicat și declarația de avere în care ar fi fost trecută bijuteria. Ea susține, într-o declarație pe social media, că ceasul apare în declarația de avere pe 2025, primul an după achiziția bijuteriei, doar că CCR i-a interzis să publice documentul pe site-ul Parlamentului. Afirmația este cât se poate de falsă. Nu numai că CCR nu a interzis publicarea declarațiilor de avere, ci a eliminat doar obligația de a le publica, dar foarte mulți colegi ai Dianei Stoica și-au publicat ultimele declarații de avere în mod transparent. Gândul publică toate dovezile.
Mai mult, culmea, tocmai USR se mândrea, anul acesta, că este singurul partid care susține transparența totală și toate celelalte partide au votat împotriva unei inițiative de a „menține declarațiile de avere la vedere”
„Faptul că declarația de avere pentru anul 2025 nu mai e publicată pe site-ul Camerei Deputaților are legătură cu decizia CCR privind interzicerea publicării declarațiilor de avere„, a explicat deputata. USR-ista ar putea, totuși, să ia exemplul mai multor colegi de-ai săi de partid, care au ales să-și publice aceste documente.
De la tribuna Parlamentului, Diana Stoica a spus că ceasul este cumpărat din salariul de deputat şi că nu l-a ascuns niciodată.
„Da, mi-am cumpărat o bijuterie pe care o port la mână în Parlament și am trecut-o în declarația de avere. Din momentul în care am achiziționat-o, nu am băgat-o în buzunar, așa cum face șeful dumneavoastră când umblă cu un ceas scump. Nu am ascuns-o nicio clipă. E cumpărată din banii mei. Mi-am strâns acești bani și am achiziționat-o. Da, nu e nimic de ascuns. Dacă aveam ceva de ascuns, nu o purtam în fiecare zi la Parlament”.
Prima privește informațiile referitoare la membrii familiei declarantului. Dispozitivul deciziei declară constituțional art. 3 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 numai în măsura în care declarația de avere nu se referă la drepturile și obligațiile soțului/soției și ale copiilor majori aflați în întreținere. În paragrafele 15–21 din considerente, Curtea precizează însă că obligația de declarare a bunurilor și veniturilor acestor persoane nu este neconstituțională per se, ci că viciul constă în angajarea răspunderii personale a declarantului pentru exactitatea unor informații pe care acesta nu le cunoaște în mod direct și pe care poate fi în imposibilitatea de a le obține. Temeiul acestei soluții îl constituie art. 1 alin. (5) din Constituție, prin prisma exigențelor de calitate și logică a legii, precum și caracterul personal al răspunderii juridice a declarantului, penale sau contravenționale.
A doua soluție privește publicitatea. Curtea a declarat neconstituționale dispozițiile care impuneau publicarea pe internet a declarațiilor de avere și de interese, arătând, în paragrafele 50–54 și 64–67, că expunerea generalizată a informațiilor patrimoniale afectează dreptul la viață intimă, familială și privată.
Așadar, CCR nu interzice publicarea declarațiilor de avere, ci a eliminat doar obligația ca acestea să devină publice. Cu alte cuvinte, este la latitudinea fiecărui demnitar dacă își publică sau nu și, așa cum am demonstrat deja, mulți parlamentari au ales să le publice.
De această prevedere a profitat și Deputata USR care – în anul în care și-a achiziționat un ceas de lux – a ales să nu își mai publice declarația de avere.