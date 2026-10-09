Deputata USR care și-a ascuns ceasul Cartier de 8.000 de euro de ochii publicului susține în mod fals că CCR i-a interzis să își publice declarația de avere. Mai mulți oficiali și-au publicat declarațiile de avere, fără vreo interdicție, inclusiv președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru

Deputata USR, Diana Stoica, deține un ceas în valoare de aproape 8.000 de euro, însă nu și-a publicat și declarația de avere în care ar fi fost trecută bijuteria. Ea susține, într-o declarație pe social media, că ceasul apare în declarația de avere pe 2025, primul an după achiziția bijuteriei, doar că CCR i-a interzis să publice documentul pe site-ul Parlamentului. Afirmația este cât se poate de falsă. Nu numai că CCR nu a interzis publicarea declarațiilor de avere, ci a eliminat doar obligația de a le publica, dar foarte mulți colegi ai Dianei Stoica și-au publicat ultimele declarații de avere în mod transparent. Gândul publică toate dovezile.

Mai mult, culmea, tocmai USR se mândrea, anul acesta, că este singurul partid care susține transparența totală și toate celelalte partide au votat împotriva unei inițiative de a „menține declarațiile de avere la vedere”

„Faptul că declarația de avere pentru anul 2025 nu mai e publicată pe site-ul Camerei Deputaților are legătură cu decizia CCR privind interzicerea publicării declarațiilor de avere„, a explicat deputata. USR-ista ar putea, totuși, să ia exemplul mai multor colegi de-ai săi de partid, care au ales să-și publice aceste documente.

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Chiar și președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au fost transparenți și au dat publicității declarațiile. Mai departe, Gândul prezintă declarațiile de avere din 2025, publicate anul acesta de mai mulți colegi ai Dianei Stoica, parlamentari USR dar și din alte partide.

„Da, mi-am cumpărat o bijuterie”

De la tribuna Parlamentului, Diana Stoica a spus că ceasul este cumpărat din salariul de deputat şi că nu l-a ascuns niciodată.

„Da, mi-am cumpărat o bijuterie pe care o port la mână în Parlament și am trecut-o în declarația de avere. Din momentul în care am achiziționat-o, nu am băgat-o în buzunar, așa cum face șeful dumneavoastră când umblă cu un ceas scump. Nu am ascuns-o nicio clipă. E cumpărată din banii mei. Mi-am strâns acești bani și am achiziționat-o. Da, nu e nimic de ascuns. Dacă aveam ceva de ascuns, nu o purtam în fiecare zi la Parlament”.

Nu l-a ascuns, dar a ascuns declarația de avere în care l-a trecut. CCR a eliminat obligativitatea publicării declarațiilor de avere și de interese

În mai 2025, Curtea Constituțională a schimbat fundamental arhitectura juridică privind declarațiile de avere și de interese. Prin Decizia nr. 297/2025, Curtea a pronunțat două soluții distincte, întemeiate pe rațiuni constituționale diferite.