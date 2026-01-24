Prima pagină » Știri politice » Ce rămâne după participarea României la Davos? Prezența Oanei Țoiu la CNN, cel mai mare dușman mediatic al președintelui Trump. Burtiera din timpul emisiei pare să înfigă și ultimul cui în coșciugul relației România-SUA

24 ian. 2026, 09:18, Știri politice
Participarea modestă a României la Davos, în 2026, a fost „încununată” de prezența ministrului de Externe Oana Țoiu la CNN, cel mai mare dușman mediatic al președintelui Donald Trump.

„Ministrul român de Externe îl critică dur pe Trump. Spune că NATO a «răspuns deja apelului»”, a apărut pe burtieră, cu referire la participarea NATO în misiunile din Afganistan, imediat după atacurile de la 11 septembrie 2001.

Donald Trump scrisese anterior, într-o postare pe Truth Social: „Poate că ar fi trebuit să testăm NATO: să invocăm Articolul 5 și să forțăm NATO să vină aici pentru a ne proteja frontiera sudică de noi invazii ale imigranților ilegali, eliberând astfel un număr mare de agenți ai Poliției de Frontieră pentru alte sarcini”.

Replica dată de Oana Țoiu, consemnată ca atare de CNN pe burtieră, pare să înfigă și ultimul cui în coșciugul relației România-SUA.

„Ofensiva diplomatică” a României la Davos

România a fost reprezentată la Davos, la Forumul Economic Mondial (WEF), de o echipă cu „o agendă densă de lucru în primele trei zile, marcată de intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice”, conform Ministerul Afacerilor Externe. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a vorbit însă în cadrul unui seminar alături de reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova.

Din delegația României au făcut parte ministra de Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Radu Burnete. Oana Țoiu a fost speaker în cadrul seminarului cu tema „Poate Rusia să susțină o economie de război?”.

În fotografii, ministra a putut fi observară într-un panel alături de Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, Alexander Gabuev, director al think-tank-ului Carnegie Russia Eurasia Center și Sviatlana Tsikhanouskaya, liderul Forțelor Democratice din Belarus. Detalii AICI

„Ofensiva diplomatică” a continuat la Davos, după ce Oana Țoiu a vorbit alături de reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a participat, la rândul său, la o conferință alături de un agent imobiliar și un producător de termopane. Detalii AICI

