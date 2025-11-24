CSAT aprobă Strategia Națională de Apărare și programul SAFE. Săptămâna viitoare, Nicușor Dan prezintă Strategia în Parlament

După o ședință de mai bine de 3 ore, Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) a decis să aprobe Strategia Națională de Apărare a Țării, dar și lista pentru programul SAFE. Săptămâna viitoare, președintele României, Nicușor Dan, se va merge în fața deputaților și va prezenta noua Strategie. Pe plan extern, Rusia rămâne principala problemă a României.

„Proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparență publică, fiind prima Strategie Națională de Apărare a Țării care a parcurs și această etapă”, scrie în comunicatul de presă a Administrației Prezidențiale.

VEZI DOCUMENTUL AICI.

CSAT a stabilit că „este necesară creșterea capacității de luptă a Armatei României și accelerarea revitalizării industriei naționale de apărare”.

De asemenea, membrii Consiliului au aprobat raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

Investiții de 16,6 miliarde de euro prin SAFE: România intră în etapa finală de aprobare

Un punct major pe ordinea de zi l-a reprezentat aprobarea planului de investiții în industria națională de apărare, realizat în baza Regulamentului european SAFE. CSAT a validat cererea României pentru accesarea fondurilor europene, urmând ca Guvernul să transmită documentația completă către Comisia Europeană până la finalul săptămânii.

Planul, în valoare de 16.680.055.394 euro, prevede ca 75% din fonduri să fie direcționate către achiziția de echipamente pentru apărare, ordine publică și protecție civilă, iar 25% să fie utilizate pentru infrastructură duală – în special pentru tronsoanele de autostradă Pașcani–Siret și Pașcani–Ungheni.

Programele vor necesita producție internă de minimum 50%, iar în unele cazuri chiar 100%, ceea ce va impulsiona dezvoltarea industriei românești de apărare. După aprobarea planului, Guvernul va crea o platformă web de tip match-making” pentru conectarea companiilor românești cu marii producători europeni din domeniu.

Evaluarea riscurilor pentru 2026 și analiza strategică a apărării

În ședință au fost aprobate și Evaluarea privind riscurile, amenințările și vulnerabilitățile pentru anul 2026, alături de Analiza Strategică a Apărării. Scopul acestora este de a adapta capacitățile de apărare ale statului la noul mediu internațional, marcat de tensiuni regionale, riscuri ale unui conflict armat de durată în proximitatea României și modificări majore ale arhitecturii de securitate.

CSAT subliniază necesitatea creșterii capacității de luptă a Armatei României, revitalizarea industriei naționale de apărare și accelerarea programelor de înzestrare derulate în cooperare cu partenerii NATO și UE, potrivit Medifax.

Concluziile CSAT: Trebuie să creștem capacitatea industriei românești de apărare

Concluziile CSAT subliniază necesitatea creșterii rapide a capacităților de producție ale industriei românești, atât publice cât și private, pentru a asigura independența strategică a țării, precum și respectarea termenelor-limită pentru programele SAFE, cu finalizare până în 2030.

Subiectele discutate în CSAT

Printre subiectele prezente pe ordinea de zi, astăzi, se numără, conform Administrației Prezidențiale:

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030;

Analiza Strategică a Apărării;

Raportul privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel naţional, în primele şapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, risc la adresa siguranţei naţionale în România;

Evaluare privind riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa României, prognozate pentru anul 2026;

Raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

