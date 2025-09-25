Președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), joi, la ora 12, la Palatul Cotroceni. Principalul subiect al reuniunii CSAT este securitatea spațiului aerian național.

UPDATE ora 14.50 Moșteanu, după ședința CSAT: În cazul aeronavelor cu pilot, decizia revine pilotului

Prezent la întâlnirea CSAT de joi, ministrul Apărării a clarificat o chestiune controversată după incidentul cu drona rusească de săptămâna trecută. Ionuț Moșteanu a explicat care este autoritatea responsabilă în arhitectura instituțională.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a confirmat că NATO îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti. Însă, de la acţiuni precum cele din Polonia, unde drone ruseşti au fost doborâte, şi până la război ”e cale lungă”.

Pentru avioanele civile, decizia rămâne la ministru

După reuniunea CSAT de joi, Moșteanu a explicat cine este responsabil cu decizia în cazul pătrunderii unei drone pe teritoriul României.

”În cazul aeronavelor cu pilot, decizia revine pilotului. Pentru avioanele civile, decizia rămâne la ministru. Asta dacă nu se identifică nava, căci sunt implicații politice. O țară trebuie să-și apere cetățenii și teritoriul”, a explicat Ionuț Moșteanu după reuniunea CSAT de joi.

Recurgerea la armament e ultima opțiune în cazul avioanelor cu pilot

Luni, ministrul a explicat că, în cazul avioanelor cu pilot, există ”nişte proceduri de intercepţie” care prevăd că ”recurgerea la armament este ultima instanţă, ultimul punct”.

Chestionat dacă doborârea unui avion militar rusesc care nu răspunde procedurilor de interceptare nu ar presupune implicit începutul războiului, Moşteanu a comentat ”NATO trebuie să-şi apere teritoriul şi asta va face, astea sunt toate semnalele pe care le-au dat aliaţii în ultima perioadă, şi noi, alături de ei”.

UPDATE ora 13.15. Ședința CSAT s-a încheiat

Urmează să fie prezentată lista cu cu persoanele care au “dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”

UPDATE ora 12.00: Ședința CSAT a început

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a început la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, pentru a stabili cine sunt persoanele care vor ordona sau vor aproba „măsuri împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”

Știrea inițială

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a cerinţelor tehnice generale ale echipamentelor şi sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecţie, transmite Administrația Prezidențială.

Pe agenda întâlnirii se mai află subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor operațiuni de eliminare a aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional şi procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spaţiului aerian naţional.

Vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale în cadrul reuniunii.

