Ionuț Moșteanu: „Drona nu a fost doborâtă, nu!”/RUSIA provoacă și România, după Polonia

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a venit cu detalii despre acțiunile întreprinse de Forțele Aeriene Română după pătrunderea unei drone pe teritoriul nostru, în nordul județului Tulcea.

Moșteanu a precizat răspicat că drona rusească nu a fost doborâtă de avioanele de luptă.

„Au fost foarte aproape să o dea jos”

Ministrul susține că momentan se așteaptă raportul final al misiunii.

„Nu a fost doborâtă, nu! Radarele au interceptat-o și au văzut-o venind spre spațiul nostru aerian. Avioanele s-au ridicat și au văzut-o, au fost foarte aproape să o dea jos. Drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat în Ucraina. Astea sunt informațiile pe care le avem la acest moment”, a spus Moșteanu, sâmbătă seară, la Antena 3.

Ministrul Apărării a mai declarat că la misiunea de sâmbătă au fost implicate și avioane germane pentru monitorizarea situației:

„Practic, le-au înlocuit în spațiu aerian pentru că avioanele au o perioadă de zbor limitată și în momentul în care F-16-le s-a apropiat de terminarea acestei perioade s-au ridicat Eurofightererele aliaților germani”.

Întrebat despre procedurile privind Legea 73/2025, care permite doborârea dronelor ce intră în spațiul aerian, ministrul Apărării a declarat:

„Procedurile urmează să fie trecute prin CSAT. Am luat toate aprobările în aceste luni de vară. Sunt legate cu procedurile de intervenție în cazul aeronavelor cu pilot. În acest moment, pentru angajarea împotriva aeronavelor cu pilot, funcționăm, practic, pe legea veche, unde ministrul trebuie să dea aprobare pentru angajarea. Și eu am tot timpul un telefon asupra mea cu o aplicație, dacă nu sunt eu,, pe comandă, în jos, are altcineva această posibilitate de a da aprobare”.

„Așteptăm raportul final și îl vom avea în orele care urmează, din partea celor care au fost direct implicate. Mâine (n.r. – duminică) vor fi survoluri cu elicoptere în zona aceea pentru a vedea dacă există urme sau dacă ar fi căzut, dar toate informațiile în momentul ăsta sunt că drona a ieșit în spațiul aerian ucrainean”, a încheiat Moșteanu.

