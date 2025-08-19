Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat un avertisment privind Republica Moldova: „riscă să fie ocupată de Rusia la alegerile parlamentare de luna viitoare”.

Invitat la o emisiune de la B1 TV, gazetarul a subliniat că România trebuie să depună eforturi diplomatice serioase pentru a sprijini partidul pro-european aflat la guvernare pentru ca Republica Moldova să nu devieze de la traseul către integrarea europeană.

El susține că dacă partidele pro-ruse ajung la conducere, Rusia va putea să își amplaseze armele și echipamentele la granița României.

„Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect care e foarte puțin spre deloc tratat de presă și de oamenii politici din România, și anume Republica Moldova. S-a tot vorbit și am văzut titrări pe ecrane cât de aproape va ajunge granița Rusiei de România, în urma a ce se va întâmpla cu Ucraina. Păi, până să se întâmple cu Ucraina, se poate și există o probabilitate înspăimântătoare ca acum, peste o lună și ceva, în Republica Moldova să avem graniță cu Rusia! Dacă câștigă partidele proruse de acolo majoritatea în Parlament, Maia Sandu va fi izolată, paralizată, n-o să mai aibă ce să mai facă și, bineînțeles, acolo se vor instala rușii cu arme și bagaje la granița României!”.

Gazetarul estimează că Republica Moldova ar putea fi ocupată de Rusia în doar o lună și se declară îngrijorat că nu este mediatizată pe larg cazul lui Ilan Șor în presa românească.

„Vă dați seama cam ce probleme va avea România…Acesta e un pericol imens, pentru că Republica Moldova e inima expusă, inima din exteriorul corpului României. Dacă ea va fi ocupată de Rusia, și acest lucru se poate întâmpla într-o lună și ceva, vă dați seama cam ce probleme va avea România… Și nu văd nici în presa românească să fie reportaje, interviuri de acolo, din Moldova, să fie prezentată pe larg încercarea lui Ilan Șor de a-i mitui cu 3.000 de dolari pe alegători în Republica Moldova, pe lângă alte și alte încercări”, a reamintit gazetarul.

Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe președintele Nicușor Dan în Republica Moldova pentru că n-a făcut decât să participe la Festivalul Lupilor:

„Cu asta ajutăm Republica Moldova? Ar trebui ca România să aibă niște ieșiri diplomatice, niște intervenții diplomatice în vederea alegerilor din Moldova, să încerce să ajute într-un fel partida proeuropeană de acolo”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

Sursa Foto: Shutterstock | Mediafax Foto

