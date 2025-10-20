Cu propriul guvern pe un butoi de pulbere, Nicușor Dan se întâlnește cu un comisar european să discute de „amenințări hibride”

Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti, care face parte din turul de capitale europene pe care comisarul îl desfăşoară în primul său an de mandat. Cei doi au discutat în special despre apărarea granițelor Uniunii Europene și evaluarea României după intrarea în Schengen.

„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, un dialog constructiv cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner. Vizita sa în țara noastră are loc într-un context de securitate dificil, resimțit puternic în regiune.

România se confruntă zilnic cu provocări tot mai complexe, dar și-a dovedit deja contribuția semnificativă la consolidarea securității Uniunii Europene și va continua să acționeze la fel de predictibil”, a scris Nicușor Dan pe X.

I had a very good discussion with @magnusbrunner, the EU-Commissioner for Internal Affairs and Migration, on strengthening the security of the EU, including through a solid protection of the EU’s borders and tackling multiple hybrid challenges. Romania has already proven its… pic.twitter.com/bZcz7XydoA — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 20, 2025

Șeful statului i-a mulțumit comisarului Brunner „pentru sprijinul și implicarea sa în procesul de aderare a României la spațiul Schengen”.

„În cadrul discuțiilor, am subliniat că prima evaluare a țării noastre realizată după intrarea în Schengen a confirmat că România acționează ca un membru deplin și responsabil, fără deficiențe majore care să necesite măsuri urgente.

O altă temă importantă pentru România pe care am abordat-o astăzi a vizat apărarea granițelor Uniunii, pe fondul războiului din Ucraina. Apreciem recunoașterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică, de care depinde siguranța întregii Europe și susținerea primită de la nivel european pentru întărirea capacității de reacție la agresiunea hibridă din partea Rusiei”, a adăugat Nicușor Dan.

