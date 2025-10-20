Prima pagină » Știri politice » Cu propriul guvern pe un butoi de pulbere, Nicușor Dan se întâlnește cu un comisar european să discute de „amenințări hibride”

Olga Borșcevschi
20 oct. 2025, 14:34, Știri politice
Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti, care face parte din turul de capitale europene pe care comisarul îl desfăşoară în primul său an de mandat. Cei doi au discutat în special despre apărarea granițelor Uniunii Europene și evaluarea României după intrarea în Schengen.

„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, un dialog constructiv cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner. Vizita sa în țara noastră are loc într-un context de securitate dificil, resimțit puternic în regiune.

România se confruntă zilnic cu provocări tot mai complexe, dar și-a dovedit deja contribuția semnificativă la consolidarea securității Uniunii Europene și va continua să acționeze la fel de predictibil”, a scris Nicușor Dan pe X.

Șeful statului i-a mulțumit comisarului Brunner „pentru sprijinul și implicarea sa în procesul de aderare a României la spațiul Schengen”.

„În cadrul discuțiilor, am subliniat că prima evaluare a țării noastre realizată după intrarea în Schengen a confirmat că România acționează ca un membru deplin și responsabil, fără deficiențe majore care să necesite măsuri urgente.

O altă temă importantă pentru România pe care am abordat-o astăzi a vizat apărarea granițelor Uniunii, pe fondul războiului din Ucraina. Apreciem recunoașterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică, de care depinde siguranța întregii Europe și susținerea primită de la nivel european pentru întărirea capacității de reacție la agresiunea hibridă din partea Rusiei”, a adăugat Nicușor Dan.

