Cum a ratat Ion ILIESCU al treilea mandat succesiv după celebra întrebare „Credeți în Dumnezeu?”

România de după Revoluția din 1989 a avut alegeri pentru opt mandate de președinte, trei dintre ele fiind câștigate de Ion Iliescu, în 1990, 1992 și 2000. Singura dată când Ion Iliescu a putut să mai candideze legal a fost în 1996, dar atunci a pierdut în fața lui Emil Constantinescu.

Toamna anului 1996 a adus una dintre cele mai tensionate campanii electorale din istoria recentă a României. Țara abia învăța regulile democrației, iar dezbaterile politice nu se purtau pe rețelele sociale, nu existau meme-uri și „postări virale”. Totul se decidea în direct, la televizor, cu milioane de telespectatori lipiți de ecrane.

Ion Iliescu, președintele în exercițiu, intra în turul al doilea hotărât să obțină un nou mandat. În fața lui, Emil Constantinescu, candidatul CDR, venea cu mesajul schimbării și promisiunea unei Românii „altfel”.

Dezbaterea finală de la Antena 1 părea, la început, una clasică. Dar un singur moment avea să o transforme în istorie. Emil Constantinescu l-a privit în ochi pe adversarul său și, aproape cu un zâmbet, a lansat întrebarea care va răsuna ani de zile.

„Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?”

Ion Iliescu: „M-am născut într-o familie de oameni evlavioși, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai moral și mai creștin decât mulți alții care-și etalează în public această credință, din care nu trebuie să facă nici comerț, nici propagandă politică”.

Emil Constantinescu: „Ați declarat că sunteți liber cugetător. Asta înseamnă necredincios. Când ați mințit? Atunci sau acum?”

Ion Iliescu: „Inclusiv oamenii Bisericii evoluează în contactul cu știința. Intoleranța de o parte și de alta nu aduce nimănui niciun fel de folos. «Crede și nu cerceta» este un concept părăsit de oamenii Bisericii. Fundamental este altceva: ceea ce pătrunde în comportamentul și în starea morală a fiecăruia”.

Întrebarea care a decis soarta alegerilor prezidențiale

Dar întrebarea rămăsese pe buzele românilor. „Crede sau nu crede Iliescu în Dumnezeu?”. Într-o țară profund tradițională, răspunsul ezitant a contat mai mult decât orice program politic.

Pe 17 noiembrie 1996, Emil Constantinescu câștiga alegerile prezidențiale, cu 54,41%, reușind să răstoarne rezultatul mai bun obținut de Ion Iliescu în primul tur. Ion Iliescu pierdea al treilea mandat consecutiv, iar istoria reține că, uneori, o singură întrebare poate decide cine conduce România.

Astăzi, la aproape trei decenii de la acel moment, fostul președinte Ion Iliescu a încetat din viață, la vârsta de 95 de ani. Pe 9 iunie, el fusese internat la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”, unde medicii i-au pus un diagnosticul de cancer pulmonar.

Sursa video: YouTube/ Cristian Otopeanu – otovideomaster

Sursa foto: Dragoș Cristescu/ Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ: