Cum au apărut Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu la slujba de la Catedrala Națională. Actualul și fostul șef al PSD au venit separat

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dar și fostul premier și președinte al partidului, Marcel Ciolacu, participă duminică la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Slujba este oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

Marcel Ciolacu a ajuns în jurul orei 9:40, însoțit de actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu.

Sorin Grindeanu, actualul șef interimar al partidului ce urmează să fie validat la congresul din 7 noiembrie, a ajuns și el la câteva minute distanță.

Zeci de politicieni, foști președinți, familia regală, dar și personalități din lumea academică și culturală participă duminică la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului.

Slujba este oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

VEZI LIVE TEXT – AICI

Foto/Video: Mihai Pop – Gândul