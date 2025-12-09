12:10 Grindeanu se întâlnește cu Bolojan pentru a discuta demiterea Dianei Buzoianu „Nu vă ascund că s-a deschis acest subiect în ședința de astăzi. O să încerc să am o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan pe acest subiect. Dați-mi voie să nu fac niciun anunț până atunci. Așa e corect”, spune Grindeanu. 11:49 Grindeanu anunță o analiză legată de participarea PSD la guvernare „Am discutat și despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Noi ca partid am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt 6 luni de când există această coaliție, acest guvern. (…) Analiză legată de guvernare, de participarea noastră la guvernare. Cuprinde tot ceea ce ține de agenda publică și deciziile care vor fi luate de premierul Bolojan în perioada următoare, ține de buget, ține de cum se ține cont de propunerile noastre.”, spune liderul PSD. Președintele PSD a explicat că analiza va include aspecte precum salariul minim, administrația locală și centrală și bugetul pentru anul 2026. „Toate aceste lucruri vor conta în analiza pe care am pornit-o astăzi, fie că vorbim de salariul minim fie că vorbim de administrație locală sau centrală, fie că vorbim de bugetul pe 2026. Lucrurile acestea vor conta și, într-un final, vom da un vot, așa cum am făcut și în urmă cu șase luni, și vom decide în cunoștință de cauză”, a adăugat liderul social-democraților. 11:37 PSD nu va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan - SURSE Social-democrații au hotărât în ședința de partid de marți să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, potrivit unor surse politice. Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, iniţiată de Grupul parlamentar PACE – Întâi România şi susţinută de AUR, a fost depusă la Parlament vineri și citită luni. În moţiune se cere demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, pe motiv că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică – toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn”.

După rezultatul slab obținut de candidații PSD și USR la alegerile locale din București, tensiunile dintre partidele de guvernare se amplifică. Social-democrații au convocat ședința partidului pentru a analiza dacă vor cere excluderea USR de la guvernare, sau dacă părăsesc chiar ei coaliția. În replică, USR, prin vocea lui Dominic Fritz, transmite că nu are de gând să cedeze: „Pentru oricine care ne cântă prohodul pentru a 11-a oară pot să vă spun că nu vă facem această favoare să ieșim din politica românească”.

Alegerile locale, cireașa de pe tort

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după încheierea alegerilor locale, că partidul său va analiza dacă va condiționa participarea la guvernare de excluderea USR din Coaliție.

„Evident, trebuie să ținem cont de semnale, de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției, între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care și le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile”, a spus el.

Grindeanu a răspuns după ce a fost întrebat cum va proceda PSD la nivelul coaliției, după ce poziția politică a USR ar fi fost șubrezită în urma votului din București, unde candidatul Cătălin Drulă, cu ceva mai mult de 13%, s-a situat pe locul 4, la mare distanță de învingătorul Ciprian Ciucu (aproape 36%).

În tabăra USR, lucrurile nu par să fie așa negre: „Momentan nu am motive să cred că nu putem să continuăm în coaliție”. Dominic Fritz a vorbit și despre faptul că social-democrații nu mai vor coaliție cu USR.

„E dreptul PSD să-și dorească altă guvernare. USR la guvernare are curajul de a face schimbări reale, care decuplează interesele particulare de interesele de stat. Am o oarecare înțelegere de ce PSD e deranjat acest lucru. PSD folosește USR ca un sac de box, iar asta e și un rezultat concret al acțiunilor miniștrilor noștri care au lovit în anumite interese clientelare inclusiv ale PSD. Coaliția a scârțâit din prima zi. Momentan nu am motive să cred că nu putem să continuăm în coaliție”, spune Fritz.

De cealaltă parte, Ciprian Ciucu, învingător în cursa pentru Primăria Generală, a declarat că speră ca actuala majoritate din Consiliul General, formată din PNL, PSD și USR, va continua în această formulă.

Care sunt riscurile unei posibile rupturi în coaliție

Dacă PSD decide să se retragă, se deschide calea către o posibilă reconfigurare parlamentară, negocieri complicate cu alte formațiuni și un risc accentuat de instabilitate. Dacă, în schimb, se va cere excluderea USR, guvernarea ar continua într-o formulă redusă, cu tensiuni la fel de mari. Iar menținerea coaliției, deși posibilă, ar transforma guvernarea într-o situație fragilă și imprevizibilă.

