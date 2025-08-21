Prima pagină » Știri politice » Dan Armeanu (ASF), explică modificările legii privind Pilonul II de PENSII: Românii pot retrage inițial 30% / În cât timp vor primi restul banilor

Dan Armeanu (ASF), explică modificările legii privind Pilonul II de PENSII: Românii pot retrage inițial 30% / În cât timp vor primi restul banilor

Olga Borșcevschi
21 aug. 2025, 12:57, Știri politice
Dan Armeanu (ASF), explică modificările legii privind Pilonul II de PENSII: Românii pot retrage inițial 30% / În cât timp vor primi restul banilor

„Valoarea pe care o persoană are posibilitate să o retragă la începutul perioadei de plata s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani”, a spus Dan Armeanu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, despre principalele modificări privind Pilonul II de pensii.

„Este un proiect de lege care practic îndeplineşte un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment şi anume acela de a adera la OECD. În urma evaluării pe care am avut-o din partea OECD, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat şi reglementat care are o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a României şi, întotdeauna, am avut o recomandare prioritară de îndeplinit şi anume legea de plată”, a explicat Dan Armeanu, într-un briefing de presă susținut la finalul ședinței Executivului.

Vicepreşedintele ASF  a precizat că acest proiect de lege îndeplineşte toate standardele europene, este stabilit după principiile OECD şi „definitivează din punct de vedere legislativ întreaga arhitectură a sistemului de pensii din România”.

El a explicat ce modificări au avut loc în şedinţa de Guvern.

„Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a retrage-o la începutul perioadei de plată s-a majorat de la valoarea de 25% la un procent de 30%, iar perioada în care plăţile se vor face în viitor, de asemenea s-a mişorat de la perioada de 10 ani la un număr de 8 ani”, a adăugat vicepreședintele ASF.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Zi de foc pentru proiectul de lege privitor la Pilonul 2 pensii / SURSE: Guvernul adoptă forma modificată – retragere de 30%, apoi în tranșe

Dan Armeanu, despre riscul de neconstituționalitate al Legi pe Pilonul II: „Dreptul de proprietate este garantat”

Citește și

ACTUALITATE Unde ajung banii din fondul de PENSII dacă nu există urmași. Anunțul făcut de Dan Armeanu
13:50
Unde ajung banii din fondul de PENSII dacă nu există urmași. Anunțul făcut de Dan Armeanu
POLITICĂ Bolojan „INTENȚIONEAZĂ foarte serios” să-și angajeze răspunderea pe pachetul 2 săptămâna viitoare / Legea insolvenței și pensiile speciale, în pachet
13:41
Bolojan „INTENȚIONEAZĂ foarte serios” să-și angajeze răspunderea pe pachetul 2 săptămâna viitoare / Legea insolvenței și pensiile speciale, în pachet
POLITICĂ Guvernul anunță că a adoptat Hotârârea prin care Traian Băsescu primește un apartament / La solicitarea acestuia, HG-ul are regim clasificat
13:27
Guvernul anunță că a adoptat Hotârârea prin care Traian Băsescu primește un apartament / La solicitarea acestuia, HG-ul are regim clasificat
ACTUALITATE Oana Țoiu lansează Consiliul Consultativ al MAE pentru colaborarea cu societatea civilă
12:44
Oana Țoiu lansează Consiliul Consultativ al MAE pentru colaborarea cu societatea civilă
LIVE VIDEO Dan Armeanu, anunț despre modificările la Pilonul II de pensii: „Se vor aplica aceleași reguli și pentru Pilonul III și pentru Pilonu IV”
12:30
Dan Armeanu, anunț despre modificările la Pilonul II de pensii: „Se vor aplica aceleași reguli și pentru Pilonul III și pentru Pilonu IV”
ACTUALITATE Tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu, revoltat de SENTINȚĂ: Au făcut tot posibilul să ia până în 10 ani
12:14
Tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu, revoltat de SENTINȚĂ: Au făcut tot posibilul să ia până în 10 ani
Mediafax
Un fost director de la Transporturi, găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiiu
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentința lui Vlad Pascu: 'Ne așteptam'
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
La 24 de ani a fost diagnosticată cu cancer și a ajuns în ultima etapă de chimioterapie, însă nu știa că urmează vești și mai brutale
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Un fost director de la Transporturi a fost găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiu. Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soției sale
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Ai voie să circuli pe prima bandă cu 130 km/h? Ce spune Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Călin Georgescu revine. Funcția publică pe care o poate obține. Are cale liberă
Evz.ro
Tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu: Nu e pedeapsa pe care o merita
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Cine este Marian, hărțuitorul Andrei? Bărbatul susține că este „îngerul păzitor” al vedetei și l-a amenințat cu moartea pe Cătălin Măruță: „Pot oferi viață sau pot trimite în iad. Totul depinde de voi”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
De la disciplină digitală la nouă dependență. De ce un utilizator social media regretă că și-a limitat timpul petrecut pe Internet?
ULTIMA ORĂ Gheorghe Piperea cere DEMISIA de urgență a judecătorilor CCR. Reacție dură după declarațiile judecătoarei Iulia Scântei despre anularea alegerilor
13:44
Gheorghe Piperea cere DEMISIA de urgență a judecătorilor CCR. Reacție dură după declarațiile judecătoarei Iulia Scântei despre anularea alegerilor
NEWS ALERT Individ suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream, arestat în Italia /Este vorba de un cetățean UCRAINEAN
13:40
Individ suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream, arestat în Italia /Este vorba de un cetățean UCRAINEAN
ACTUALITATE Cât de sănătoasă este, de fapt, cafeaua FĂRĂ cofeină. Ce beneficii are
13:36
Cât de sănătoasă este, de fapt, cafeaua FĂRĂ cofeină. Ce beneficii are
VIDEO MOMENTUL în care cetățeanul turc trage focuri de armă în Centrul Vechi al Bucureștiului. Ipoteză ȘOC: Acesta ar fi acționat la comandă
13:31
MOMENTUL în care cetățeanul turc trage focuri de armă în Centrul Vechi al Bucureștiului. Ipoteză ȘOC: Acesta ar fi acționat la comandă
ACTUALITATE Top plaje și restaurante la Mediterana. La ce trebuie să te aștepți, surprize pe măsură
13:27
Top plaje și restaurante la Mediterana. La ce trebuie să te aștepți, surprize pe măsură
ACTUALITATE 50 de români din Satu Mare, plecați la cules de struguri în FRANȚA, s-au rătăcit cu autobuzul pe drum. Unde au ajuns!/„Niciunul nu știa franceză”
13:25
50 de români din Satu Mare, plecați la cules de struguri în FRANȚA, s-au rătăcit cu autobuzul pe drum. Unde au ajuns!/„Niciunul nu știa franceză”