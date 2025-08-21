Dan Armeanu (ASF), explică modificările legii privind Pilonul II de PENSII: Românii pot retrage inițial 30% / În cât timp vor primi restul banilor

„Valoarea pe care o persoană are posibilitate să o retragă la începutul perioadei de plata s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani”, a spus Dan Armeanu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, despre principalele modificări privind Pilonul II de pensii.

„Este un proiect de lege care practic îndeplineşte un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment şi anume acela de a adera la OECD. În urma evaluării pe care am avut-o din partea OECD, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat şi reglementat care are o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a României şi, întotdeauna, am avut o recomandare prioritară de îndeplinit şi anume legea de plată”, a explicat Dan Armeanu, într-un briefing de presă susținut la finalul ședinței Executivului.

Vicepreşedintele ASF a precizat că acest proiect de lege îndeplineşte toate standardele europene, este stabilit după principiile OECD şi „definitivează din punct de vedere legislativ întreaga arhitectură a sistemului de pensii din România”.

El a explicat ce modificări au avut loc în şedinţa de Guvern.

„Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a retrage-o la începutul perioadei de plată s-a majorat de la valoarea de 25% la un procent de 30%, iar perioada în care plăţile se vor face în viitor, de asemenea s-a mişorat de la perioada de 10 ani la un număr de 8 ani”, a adăugat vicepreședintele ASF.

