Dan Dungaciu anunță că fondatorul AUR, Marius Lulea, nu mai face parte din partid. Ce a declarat Simion despre fostul președinte al formațiunii

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, că Marius Lulea, fondator și fost fost președinte al partidului AUR, nu ar mai fi membru în cadrul formațiunii. Liderul AUR, George Simion, l-a menționat pe Lulea, în această dimineață, într-un clip pe TikTok, în care s-a exprimat la adresa într-o manieră denigratoare la adresa acestuia și a precizat că nu mai face parte din partid.

„După știința mea, acesta (n.r. Marius Lulea) nu mai este nici măcar membru AUR”, a declarat Dan Dungaciu, în fața reporterilor, după negocierile de la Cotroceni. „Unii care se trezesc să vorbească „sulea, mulea” nu mai fac parte din AUR. În AUR este o disciplină. AUR merge alături Călin Georgescu. Sunt unii care vor să creeze dezbinări”

Întrebat despre afirmațiile lui Lulea cu privire la faptul că nu e de acord cu „direcția dată de conducerea partidului”, Petrișor Peiu a declarat că „membrii sunt liberi să se exprime așa cum doresc”.

Fost patron al lui Simion și fondator al partidului extremist AUR, Lulea a fost nr. 2 în formațiunea politică, în locul lui Dan Dungaciu, care l-a înlocuit pe Lulea în funcția de prim-vicepreședinte în noiembrie 2025.

Prezenta la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, Marius Lulea a declarat că partidul AUR nu deține 40% din susținerea electoratului și că cifrele reale sunt de aproximativ 25%.

„Eu cred că AUR a atins un maxim. Eu nici nu cred în cifrele care apar în spațiul public. Eu cred că AUR este mult jos…25%, asta e opinia mea. Au o strategie de comunicare pe George Simion. Nu cred că AUR poate lua peste 50% ”, a precizat acesta.

Afirmațiile lui Lulea contrazic sondajele de opinie recente, privind intenția la vot a alegătorilor, potrivit cărora AUR se clasează pe primul loc cu aproximativ 36%.