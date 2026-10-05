Dan Dungaciu anunță că fondatorul AUR, Marius Lulea, nu mai face parte din partid. Lulea îl contrazice și face apel la rolul său de „părinte” al formațiunii

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat, la finalul consultărilor de luni, de la Palatul Cotroceni, că Marius Lulea, fondator al partidului AUR, nu ar mai fi membru în cadrul formațiunii. Liderul AUR, George Simion, l-a menționat pe Lulea, în această dimineață, într-un clip pe TikTok, în care s-a exprimat la adresa acestuia într-o manieră denigratoare și a precizat că nu mai face parte din partid.

UPDATE: Marius Lulea îl contrazice pe prim-vicepreședintele, Dan Dungaciu, și afirmă pentru G4 Media că ar fi cel puțin ”ilegal ca într-un partid să fie eliminat cineva, fără ca el să știe, pentru libertatea de exprimare”. Lulea a reiterat că partidul AUR a fost înființat de el, Cosmin Iosub, Sorin Lulea și nu de alte persoane.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

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Știre inițială:

„După știința mea, acesta (n.r. Marius Lulea) nu mai este nici măcar membru AUR”, a declarat Dan Dungaciu, în fața reporterilor, după negocierile de la Cotroceni. „Unii care se trezesc să vorbească „Sulea, Mulea” nu mai fac parte din AUR. În AUR este o disciplină. AUR merge alături Călin Georgescu. Sunt unii care vor să creeze dezbinări”, a menționat George Simion în clipul postat pe TikTok.

Întrebat despre afirmațiile lui Lulea cu privire la faptul că nu e de acord cu „direcția dată de conducerea partidului”, Petrișor Peiu a declarat că „membrii sunt liberi să se exprime așa cum doresc”.

Fost patron al lui Simion și fondator al partidului extremist AUR, Lulea a fost nr. 2 în formațiunea politică, în locul lui Dan Dungaciu, care l-a înlocuit pe Lulea în funcția de prim-vicepreședinte în noiembrie 2025.

Lulea, despre sondajele privind intenția la vot: „Eu cred că AUR este mult jos”

Prezenta la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, Marius Lulea a declarat că partidul AUR nu deține 40% din susținerea electoratului și că cifrele reale sunt de aproximativ 25%.

„Eu cred că AUR a atins un maxim. Eu nici nu cred în cifrele care apar în spațiul public. Eu cred că AUR este mult jos…25%, asta e opinia mea. Au o strategie de comunicare pe George Simion. Nu cred că AUR poate lua peste 50% ”, a precizat acesta.

AUR a refuzat să participe la consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru.

George Simion a anuțat că AUR nu participă la dezbateri.

Consultările de la Palatul Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. Astăzi se împlinesc și cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.