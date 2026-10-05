Dan Dungaciu anunță că fondatorul AUR, Marius Lulea, nu mai face parte din partid. Lulea îl contrazice și face apel la rolul său de „părinte” al formațiunii

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat, la finalul consultărilor de luni, de la Palatul Cotroceni, că Marius Lulea, fondator al partidului AUR, nu ar mai fi membru în cadrul formațiunii. Liderul AUR, George Simion, l-a menționat pe Lulea, în această dimineață, într-un clip pe TikTok, în care s-a exprimat la adresa acestuia într-o manieră denigratoare și a precizat că nu mai face parte din partid.
UPDATE: Marius Lulea îl contrazice pe prim-vicepreședintele, Dan Dungaciu, și afirmă pentru G4 Media că ar fi cel puțin ”ilegal ca într-un partid să fie eliminat cineva, fără ca el să știe, pentru libertatea de exprimare”. Lulea a reiterat că partidul AUR a fost înființat de el, Cosmin Iosub, Sorin Lulea și nu de alte persoane.
Știre inițială:
„După știința mea, acesta (n.r. Marius Lulea) nu mai este nici măcar membru AUR”, a declarat Dan Dungaciu, în fața reporterilor, după negocierile de la Cotroceni.
„Unii care se trezesc să vorbească „Sulea, Mulea” nu mai fac parte din AUR. În AUR este o disciplină. AUR merge alături Călin Georgescu. Sunt unii care vor să creeze dezbinări”, a menționat George Simion în clipul postat pe TikTok.
Întrebat despre afirmațiile lui Lulea cu privire la faptul că nu e de acord cu „direcția dată de conducerea partidului”, Petrișor Peiu a declarat că „membrii sunt liberi să se exprime așa cum doresc”.
Fost patron al lui Simion și fondator al partidului extremist AUR, Lulea a fost nr. 2 în formațiunea politică, în locul lui Dan Dungaciu, care l-a înlocuit pe Lulea în funcția de prim-vicepreședinte în noiembrie 2025.
Prezenta la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, Marius Lulea a declarat că partidul AUR nu deține 40% din susținerea electoratului și că cifrele reale sunt de aproximativ 25%.
„Eu cred că AUR a atins un maxim. Eu nici nu cred în cifrele care apar în spațiul public. Eu cred că AUR este mult jos…25%, asta e opinia mea. Au o strategie de comunicare pe George Simion. Nu cred că AUR poate lua peste 50% ”, a precizat acesta.
Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru.
George Simion a anuțat că AUR nu participă la dezbateri.
Consultările de la Palatul Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. Astăzi se împlinesc și cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.