Daniel Băluță, primarul sectorului 4, avertizează că lucrările de consolidare a planșeului de la Piața Unirii riscă să fie afectate direct de întârzierea plăților din programul „Anghel Saligny”.

Așa cum a scris Gândul, lucrările la planșeul Unirii stau în pixul ministrului Dezvoltării. Edilul sectorului 4 spune că din suma de 150 de milioane de lei, doar 10 milioane au fost achitate până acum.

Nu s-au mai dat bani din luna iunie

Daniel Băluță a cerut Guvernului condus de Ilie Bolojan să achite facturile restante pentru lucrările de la planșeul de la Piața Unirii, candidatul PSD la Primăria Capitalei avertizând că șantierul ar putea fi afectat dacă nu se onorează plățile în cel mai scurt timp.

„Pe componenta lucrativă, nimic din ce s-a întâmplat din luna iunie în șantier până la această oră nu a fost plătit”, a declarat Băluță la RFI.

Edilul a explicat că primăria a depus facturi în valoare totală de aproximativ 150 de milioane de lei la Ministerul Dezvoltării. Însă, doar 10 milioane au fost achitate până acum, banii fiind destinați în principal pentru proiectare.

Băluță are încredere în intervenția premierului

Social-democratul a adăugat că finanțarea lucrărilor se face prin programul „Anghel Saligny”, context în care speră ca premierul Ilie Bolojan să intervină rapid. „Sunt convins că domnul Bolojan va lua toate măsurile necesare, astfel încât să nu pună în pericol derularea lucrărilor”, a declarat acesta la postul de radio citat.

Chestionat dacă se simte sabotat de Guvern, Daniel Băluță a negat acest lucru, pledând pentru cooperare: „Nu, nu simt că mă sabotează, aș fi un ipocrit să spun lucrul acesta. Nu cred că a genera un conflict este o soluție pentru a continua lucrările la planșeu”.

Primarul sectorului 4 a confirmat că există un „semnal de alarmă” tras de constructor privind posibila oprire a lucrărilor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Victor Ponta reacționează la scandalul Planșeului Unirii: „Guvernul instalat de președinte taie banii pentru lucrări”

Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”