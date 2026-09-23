De la priorități la măsuri concrete: soluțiile prezentate de AUR pentru România

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat, marți, 22 septembrie, la Palatul Parlamentului, propriul răspuns la cele zece priorități anunțate de PSD, într-o conferință construită în jurul a două teme: „Răspunsul AUR la cele 10 priorități propuse de PSD” și „PNRR și fonduri europene”. Reprezentanții AUR au prezentat propuneri în energie, apărare, economie, fiscalitate, reforma statului, politici sociale, educație, agricultură, infrastructură și politică externă.

Deputatul AUR Ramona-Ioana Bruynseels, coordonatorul comisiilor de specialitate ale AUR, susține că, în spatele celor zece priorități anunțate de PSD, se regăsesc în principal audituri, inventare, calendare și programe, în locul unor măsuri concrete.

„La aproape fiecare capitol, fiecare titlu, soluția propusă este fie un audit, fie un inventar, avem un calendar și, bineînțeles, avem și un program care urmează să fie făcut. Românii ne transmit zi de zi că au nevoie de măsuri concrete, de idei clare, trebuie să știe ce urmează să facem. Nu mai au nevoie de planuri pe hârtie frumos scrise, de inventare și un audit prezentat așa, mai mult de ochii lumii”, a precizat deputatul AUR Ramona-Ioana Bruynseels.

În ceea ce privește reforma administrativă și instituțională, AUR avansează soluția reducerii aparatului de stat și diminuarea costurilor acestuia.

„S-a terminat cu perioada în care PSD-ul sau PNL-ul aveau monopol pe, dacă vreți, elaborarea de politici publice în România. Această perioadă s-a încheiat. Noi oferim o alternativă la toate aceste politici publice și oferim și o alternativă la închegarea lor într-un tot unitar. (…) Noi tratăm cu mare prioritate o reformă a instituțiilor și o reformă administrativă care să conducă la un stat mult mai suplu. Nu numai Guvern și Parlament. Avem multe soluții politice, dar ideea este de subțiere a statului, tocmai pentru a nu pune povara unui stat mult prea costisitor nici pe umerii economiei, nici pe umerii populației”, a explicat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

În domeniul energiei, AUR vine cu soluții pentru oprirea procesului de decarbonizare până la punerea în funcțiune a unor capacități energetice reale și investițiile în Complexul Energetic Oltenia.

„Am reușit, printr-un amendament la un proiect de lege, să stopăm procesul de decarbonizare până când capacități reale și funcționale vor fi puse în producție. De asemenea, oprirea procesului de decarbonizare nu poate fi făcută dacă nu intervenim direct în Complexul Energetic Oltenia și nu le asigurăm fonduri pentru investiții, fonduri pentru fronturile de lucru, fonduri pentru salarii”, a arătat deputatul AUR Ionelia Priescu.

Pentru reforma statului, AUR propune reducerea numărului de parlamentari, restrângerea executivului și diminuarea numărului de agenții și autorități.

„Pentru noi, orice discuție despre reforma statului începe, fără doar și poate, de la diminuarea numărului de parlamentari la maximum 300, în conformitate cu referendumul votat de români în 2009. (…) Guvernul din care va face parte AUR sau pe care AUR îl va forma va fi compus din zece ministere și va avea maximum 50 de secretari de stat. A treia măsură ce ține de eficientizarea aparatului de stat este asumarea unei ținte în ceea ce privește diminuarea agențiilor, autorităților și instituțiilor guvernamentale. AUR este gata să-și asume o diminuare cu 50% a agențiilor, autorităților, institutelor, administrațiilor, centrelor, regiilor, oficiilor, comisiilor, comitetelor, unităților și așa mai departe. (…) Reorganizarea administrativ-teritorială este o reformă care nu mai poate fi evitată pe termen mediu”, a prezentat liderul deputaților AUR Mihai Enache.

În domeniul energiei, AUR are ca obiectiv dezvoltarea capacităților de stocare și consolidarea infrastructurii naționale de transport al energiei.

„Noi venim astăzi cu soluții pentru a restabili echilibrul între acești trei factori și amintesc doar câteva soluții: construirea de hidrocentrale cu acumulare prin pompare: la Tarnița-Lăpuștești, la Bicaz, la Dubova. Și, nu în ultimul rând, a unei amenajări hidrotehnice de la Islaz, de pe Oltul inferior. O altă soluție ar fi închiderea inelului de transport de energie. (…) Inelul de 400 de kilovolți trebuie închis cu segmentul Gădălin-Suceava”, a explicat senatorul AUR Cristian Șipoș.

În domeniul apărării, AUR prezintă o serie de măsuri pentru creșterea transparenței în cazul contractelor secretizate și pentru introducerea unor condiții clare, astfel încât investițiile militare să genereze producție, locuri de muncă și transfer de tehnologie în România.

„Secretizarea trebuie să rămână excepția, nu regula. Propunem, așadar, un audit interinstituțional al acestor contracte secrete din ultimii 10 ani, să știm și noi, să știe românii, care este valoarea, furnizorul, obiectul general, durata, graficul de plăți, clauzele de mentenanță și așa mai departe. (…) Propunem, așadar, pentru fiecare contract extern major să fie un pachet obligatoriu de minimum 50% din producție, integrare și mentenanță în România. Vorbim de muniție, de drone, antidrone, de mentenanță, integrarea sistemelor, piese de schimb, transfer de tehnologie.

Iar a treia măsură: renegocierea contractelor existente. (…) Locuri de muncă în România, linii de producție în România, tehnologie în România și, evident, reeșalonarea plăților în funcție de livrări”, a susținut deputatul AUR Dan Tanasă.

În domeniul fiscal, AUR are în vedere creșterea încasărilor la buget prin stimularea conformării voluntare și reducerea poverii fiscale asupra mediului privat.

„Propunerile noastre sunt clare: scăderea TVA-ului, în primă fază, de la 21% la 19%, mărirea pragului pentru microîntreprinderi la 500.000 de euro, un impozit de 1,25%, scăderea impozitului pe dividende de la aberantul 16% din momentul de față, crescut de la 1 ianuarie de către Bolojan, la un acceptabil 8%. (…) Mai bine îi pui pe cei care au firmele să lucreze în beneficiul tău, bineînțeles, plătind un nivel al taxării și impozitării care să nu depășească pragul suportabilității”, a precizat Eduard Koler, deputat AUR.

În domeniul politicilor sociale, AUR propune aplicarea mecanismului legal de indexare a pensiilor și eliminarea CASS pentru mai multe categorii de persoane.

„În fața acestei nedreptăți, poziția noastră este fermă și nenegociabilă: în primul rând, să se respecte necondiționat această lege a pensiilor și să se aplice reparațiile retroactive.

Solicităm ca, în bugetul de stat pe 2027, să se aplice integral prevederile Legii pensiilor, iar sumele indexate, nedate până acum cetățenilor, să fie date ca reparații financiare directe. De asemenea, solicităm eliminarea definitivă a CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, pentru că este o dublă impunere. (…) AUR solicită imperativ și fără amânare anularea plății CASS pentru trei dintre cele mai respectabile și vulnerabile categorii din România: mamele, veteranii de război și foștii deținuți politici. (…) În viziunea noastră, aceste contribuții de sănătate trebuie plătite în funcție de numărul de ore lucrate și remunerate”, a susținut senatorul AUR Niculina Stelea.

În educație, AUR vine cu propuneri pentru schimbarea mecanismului de finanțare, extinderea programelor sociale și intervenția timpurie pentru reducerea abandonului școlar.

„În ceea ce privește modalitatea de finanțare, susținem necesitatea unei finanțări pe elev, ponderată după nevoi. Costul standard pe elev ar trebui să includă coeficienți mai mari pentru elevii din mediile defavorizate, din mediul rural și din grupurile defavorizate. (…) O altă măsură pe care o susținem este extinderea programului «Școală după școală» și a mesei calde. Masa caldă are efecte documentate asupra participării școlare. Programul prelungit compensează lipsa de sprijin din familie la teme și la învățare. (…) Pentru a atrage și menține profesorii buni, sunt necesare sporuri salariale consistente, locuințe de serviciu, dezvoltare profesională și avansare în carieră”, a explicat senatorul AUR Laurențiu Plăeșu.

În politica externă, AUR avansează ca direcție revenirea la o diplomație de 360 de grade și dezvoltarea relațiilor României pe axa Washington-Bruxelles-Beijing.

„Ceea ce propunem noi este revenirea la o diplomație de 360 de grade. Și aici Partidul AUR propune o axă extrem de simplă, pe care România ar trebui să o urmeze la fel de simplu, dar extrem de eficient, și anume: Washington, Bruxelles, Beijing. (…) Trebuie revizuit acest lucru și trebuie readus pe agenda proprie un subiect care deja, ușor-ușor, a început să fie uitat, și anume Visa Waiver. (…) În același timp, să învățăm să avem coloană vertebrală la Bruxelles și să învățăm să ne reprezentăm ca diplomați români care nu știu doar să înghită fără să gândească, ci pur și simplu își apără interesul național. (…) Deci, ca să închei, această axă, Washington, Bruxelles, Beijing, este extrem de necesară și poate fi motorul care readuce diplomația românească cel puțin acolo unde a fost locul”, a precizat Cosmin Corendea, deputat AUR.

În ceea ce privește sănătatea și implementarea PNRR, AUR atrage atenția asupra diferenței dintre obiectivele asumate și rezultatele obținute, inclusiv în cazul investițiilor în spitale și al dotării cabinetelor de medicină de familie.

„Au promis 25 de spitale regionale, dintre care au redus la opt și după care au construit șapte. Asta e o mare realizare, da? Deci mai puțin de 40% din ce au promis.

Au promis că vor dota 3.000 de cabinete de medicină de familie, printre care atunci eram și eu. Au împărțit țara în patru, au anulat licitații pe care nu le-au mai reluat. De exemplu, săptămâna trecută a fost la mine o delegație a medicilor de familie din regiunea 4, 11 județe din sud. Au venit să îmi spună, ceea ce eu nu știam, că nu au primit ecografele contractate.

Deci să-i lași un sfert dintre medicii de familie din România fără ecografe, pentru că refuzi să refaci caietul de sarcini după ce s-a anulat licitația, eu nu consider că asta se poate numi un succes”, a declarat senatorul AUR Cristian Vântu.

În privința PNRR și a fondurilor europene, AUR atrage atenția asupra diferenței dintre obiectivele asumate inițial și rezultatele obținute în urma renegocierii și implementării programului.

„Suntem la o conferință și despre PNRR, iar PNRR-ul din privința colectării ne spune exact același lucru, planul a pornit de la 29,2 miliarde de euro, prin renegociere a fost redus la 20,1 miliarde de euro, am încasat efectiv 13. Implementarea s-a oprit la 31 august, deși plățile merg până la sfârșitul anului, și am pierdut 770 de milioane de euro doar pentru că nu am adoptat Legea salarizării.

Ținta de reducere a TVA-ului, așa cum a fost asumată prin PNRR, guvernul a renegociat-o înlocuind-o cu un jalon bazat pe măsuri strategice și legislative. Cu alte cuvinte, statul român a schimbat termometrul în loc să reducă, în fapt, febra”, a explicat deputatul AUR Florin Popovici.

AUR are soluții reale pentru toate tipurile de criză ce afecteză România. Guvernelor de până acum le-a lipsit viziunea sau voința de a pune în aplicare ceea ce românii au nevoie cu adevărat.