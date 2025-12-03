Prima pagină » Știri politice » De pe scaunul de Președinte, Nicușor Dan amenință că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București. „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul”

03 dec. 2025, 20:58, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru Epoch Times că va condiționa promulgarea bugetului de stat al României de respectarea referendumului din București. Referendumul aprobat de bucureșteni, pe 24 noiembrie 2024, în primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut, prevede ca impozitele pe venit și taxele locale colectate de la bucureșteni vor fi aprobate de Consiliul General al Municipiului București. 

Sunt două componente: Una care ține de Codul Fiscal și în care Parlamentul trebuie să fie pro activ și să schimbe partea de taxe locale.

Și una care ține de legea bugetului național care – așa cum e o împărțire între județe și comune, așa este o împărțire între Primăria Capitalei și primăriile de sector. Și din nou avem un referendum.

Eu nu o să semnez o lege a bugetului național care să ignore un referendum”, a anunțat Nicușor Dan.

Referendumul lui Nicușor Dan a decis că taxele și impozitele bucureștenilor vor fi împărțite de CGMB

Pe 24 noiembrie 2024, odată cu primul tur al alegerilor prezidențiale anulate, bucureștenii au votat în proporție de 66,44% ca repartizarea taxelor și impozitelor locale între Primăria Generală și cele de sector să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București.

64,37% au votat ca autorizațiile de construcție să fie emise doar de Primarul General iar 84,59% au susținut că Primăria București să finanțeze și implementeze programe antidrog în capitală.

Condiționalitatea pe promulgarea legii bugetului pe 2026 este făcută de Nicușor Dan doar în ceea ce privește repartizarea taxelor locale între Primăria Capitalei și primăriile de sector.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că bugetul României pentru 2026 va fi întârziat și probabil va fi stabilit chiar în 2026, și nu la sfârșitul acestui an, așa cum era normal.

Cum beneficiază Primăria Generală de buget

Cel mai bun exemplu este ilustrat chiar de Nicușor Dan, pe vremea când era primar…cu o pizza. Dan a prezentat modul în care sunt împărţiţi banii între primăriile de sector şi municipalitate, arătând că o mică parte din resurse ajunge să fie alocată investiţiilor.

Deși PMB are responsabilități largi, resursele majoritare sunt împărțite către sectoare. Nicușor Dan vrea să schimbe acest lucru, și banii din taxele și impozitele tuturor bucureștenilor să fie împărțiți către sectoare de către CGMB.

Banii oraşului nu sunt distribuiţi echitabil. La momentul actual, primăriile de sector primesc mai mulţi bani decât Primăria Generală, deşi aceasta are mai multe responsabilităţi. Pentru mai multe investiţii în Capitală, e nevoie să schimbăm partajarea fondurilor”, scria pe atunci Nicușor.

Ce primar vrea Nicușor Dan

În pragul unor noi alegeri pentru Capitală, Nicușor Dan se pregătește de o primărie cu Drulă la putere: un primar care să nu repete greșelile care au lăsat Bucureștiul fără investiții majore și fără protecție în fața „mafiei imobiliare”. Dan avertizează că viitorul orașului depinde de alegerea unui lider capabil să reziste presiunilor politice și rețelelor de interese, pentru ca Bucureștiul să nu fie din nou „sacrificat”.

Sunt niște alegeri importante pentru București. Îndemn oamenii să iasă la vot. Cu cât mai multă lume va fi mai pasivă, alții vor decide pentru ei, emoțional, și poate că nu va fi grozav pentru București.

Cred că orașul are 2 probleme mari. Printr-o decizie absolut iresponsabilă de acum 20 de ani, banii s-au luat de la Primăria Capitalei și s-au dus la sectoare și felul acesta nu au fost bani niciodată pentru investiții reale, serioase, linii de tramvai, preluarea metroului, rezolvarea problemei termoficării…Și tocmai din cauza asta orașul arată mai rău decât câteva mari orașe din România. Asta este prima problemă.

Și a doua problemă este relația cu mafia imobiliară. În sfârșit, după mulți ani de bătaie de joc, am reușit să limităm la Primăria Capitalei dezvoltările speculative care nenorocesc orașul. Și pentru mine este absolut esențial ca alegerile acestea să nu fie câștigate de cineva care a făcut pactul cu mafia imobiliară. Pentru că cine l-a făcut îl va face în continuare”, spune Nicușor Dan.

