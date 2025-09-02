Nu s-au terminat veștile proaste. Premierul Bolojan anunță că TVA-ul în HORECA ar putea crește

„Nu s-a pus problema de creștere a TVA-ului”, spune Ilie Bolojan, care arată spre sectorul HORECA, unde ar putea crește această taxă, în cazul în care nu se face o colectare dezirabilă.

Premierul aduce aminte de analiza care va fi făcută în această toamnă, ale cărei rezultate vor sta la baza decizie de creștere sau menținere a procentului TVA.

„Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea Guvernului, când s-a pus problema creșterii de TVA, a fost pentru zona HORECA, care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau să crească. Și am convenit că vom face o analiză în toamna acestui an. Dacă se vede că încasările au o evoluție bună, s-ar putea să păstrăm acest procent”, spune el, într-un interviu la Digi24.

Premierul a fost întrebat dacă ar putea da în scris că nu va crește TVA, așa cum a făcut Nicușor Dan în campania electorală.

„Am grijă de vorbesc și încerc să fiu realist și responsabil. Ca să putem crea condiții pentru creștere economică, va urma o perioadă în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri”, răspunde Bolojan.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: