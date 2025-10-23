Prima pagină » Știri politice » Definiția absurdului. Dominic Fritz vrea Referendum pentru modificarea Constituției. Liderul USR nu este cetățean roman

Olga Borșcevschi
23 oct. 2025, 16:27, Știri politice
Definiția absurdului. Dominic Fritz vrea Referendum pentru modificarea Constituției. Liderul USR nu este cetățean roman

Dominic Fritz, care nu este cetățean al României, vorbește despre necesitatea unui referendum pentru modificarea Constituției – referendum la care, paradoxal, nici măcar nu ar avea dreptul să participe. Liderul USR anunță că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.

„Nu renunțăm la desființarea acestor privilegii”, a declarat Dominic Fritz după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind pensiile speciale ale magistraților. Președintele USR a adăugat că va trebui citită cu atenție motivarea CCR pe această decizie, și dacă e luată pe formă, atunci trebuie refăcut proiectul de act normativ, dacă e luată pe fond, atunci USR va propune un referendum de modificare a Constituției.

El a precizat că nu trebuie să se renunțe la desființarea „privilegiilor” și că Guvernul trebuie să continue acest demers.

„Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului. Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare. Credința USR este că rolul statului e să motiveze performanța prin salarii corecte, nu competiția cine se pensionează primul. Statul trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii privilegiați”, a subliniat Dominic Fritz.

CCR a decis luni că reforma pensiilor speciale ale magistraților, promovată insistent de premierul Ilie Bolojan este neconstituțională. Bolojan nu ceruse avizul obligatoriu al CSM pentru schimbarea legii care vizează funcționarea Justiției, așa că pachetul de lege a fost respins aproape automat, pe formă, cu un vot de 5 la 4 în CCR.

