Traian Băsescu a ajuns la soluția propusă de Călin Georgescu în urmă cu cinci luni, în contextul crizei politice prelungite din România. Fostul președinte susține formarea unui guvern de uniune națională, din care să facă parte toate partidele care au participat la alegeri. La rândul său, fostul candidat la prezidențiale a propus un guvern de „reconciliere națională”.

Fostul președinte al României a transmis pe Facebook că România are, în opinia sa, doar două soluții pentru formarea unui guvern stabil, indiferent dacă funcția de prim-ministru va reveni actualului premier desemnat sau unei alte persoane.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Prima variantă propusă de Băsescu presupune participarea tuturor partidelor care au luat parte la alegeri la formarea unui guvern de uniune națională. A doua variantă presupune organizarea de alegeri anticipate.

Călin Georgescu a propus aceeași soluție de ieșire din criză în urmă cu cinci luni

Ideea unui guvern care să reunească principalele partide politice a apărut și în discursul fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. În urmă cu cinci luni, acesta a pledat pentru un guvern de „reconciliere națională”, format din PSD, AUR și PNL.

Propunerea a fost făcută în cadrul unui interviu acordat publicistului Ion Cristoiu, la Realitatea Plus. Georgescu a susținut atunci că România, pe care a descris-o drept o țară aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie de un executiv care să țină cont de rezultatul votului și să pună accent pe redresarea economică.

„Din punctul meu de vedere, într-o situație de criză, este obligatoriu să se ia în calcul votul suveran al poporului român. Asta hotărăște poporul, asta trebuie să fie — nu altceva, cum se întâmplă astăzi. În primul rând, toți ar trebui să fim suveraniști. Toți! Partidele de acest gen se rup pentru că nu au o soluție economică”, a declarat Călin Georgescu.

Fostul candidat a susținut că primele trei partide, în ordinea pe care a prezentat-o atunci, trebuie să își asume responsabilitatea pentru refacerea economică și morală a țării.