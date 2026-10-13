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Traian Băsescu a ajuns la vorbele lui Călin Georgescu și propune soluția de ieșire din criză cu care a venit fostul candidat la prezidențiale acum 5 luni

Traian Băsescu a ajuns la vorbele lui Călin Georgescu și propune soluția de ieșire din criză cu care a venit fostul candidat la prezidențiale acum 5 luni
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Traian Băsescu a ajuns la soluția propusă de Călin Georgescu în urmă cu cinci luni, în contextul crizei politice prelungite din România. Fostul președinte susține formarea unui guvern de uniune națională, din care să facă parte toate partidele care au participat la alegeri. La rândul său, fostul candidat la prezidențiale a propus un guvern de „reconciliere națională”.

Fostul președinte al României a transmis pe Facebook că România are, în opinia sa, doar două soluții pentru formarea unui guvern stabil, indiferent dacă funcția de prim-ministru va reveni actualului premier desemnat sau unei alte persoane.

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Prima variantă propusă de Băsescu presupune participarea tuturor partidelor care au luat parte la alegeri la formarea unui guvern de uniune națională. A doua variantă presupune organizarea de alegeri anticipate.

Călin Georgescu a propus aceeași soluție de ieșire din criză în urmă cu cinci luni

Ideea unui guvern care să reunească principalele partide politice a apărut și în discursul fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. În urmă cu cinci luni, acesta a pledat pentru un guvern de „reconciliere națională”, format din PSD, AUR și PNL.

Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX

Propunerea a fost făcută în cadrul unui interviu acordat publicistului Ion Cristoiu, la Realitatea Plus. Georgescu a susținut atunci că România, pe care a descris-o drept o țară aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie de un executiv care să țină cont de rezultatul votului și să pună accent pe redresarea economică.

Din punctul meu de vedere, într-o situație de criză, este obligatoriu să se ia în calcul votul suveran al poporului român. Asta hotărăște poporul, asta trebuie să fie — nu altceva, cum se întâmplă astăzi.

În primul rând, toți ar trebui să fim suveraniști. Toți! Partidele de acest gen se rup pentru că nu au o soluție economică”, a declarat Călin Georgescu.

Fostul candidat a susținut că primele trei partide, în ordinea pe care a prezentat-o atunci, trebuie să își asume responsabilitatea pentru refacerea economică și morală a țării.

„România, aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie în cel mai scurt timp de un Guvern de Reconciliere Națională. Înseamnă că primele trei partide pe care poporul român le-a votat masiv trebuie să refacă România economic și moral”, a afirmat Georgescu.

Comentarii 2
  • Domn IO

    Seamana, dar nu rasare! Georgescu vroia un guvern PNL-PSD-AUR cu el premier, pe cand Basescu a propus un guvern din care sa faca parte TOATE PARTIDELE PARLAMENTARE, inclusiv USR, SOS, etc. E o diferenta cam mare, nu crdeti? De ce Georgescu a inclus PNL? Deoarece le era dator liberalilor care l-au bagat in turul doi. Fara fraudarea alegerilor, reclamata de Simion si AUR, Georgescu nu ar fi ajuns in finala!

  • Popa marcel Van

    bascau a distrus romania ar trebui ascuns undeva .

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