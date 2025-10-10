Prima pagină » Știri politice » Diana Buzoianu, SCANDAL cu presa în timpul conferinței din Baia Mare: „Vreți să obțineți like-uri pe TikTok”/ „E o chestiune care omoară oamenii”

Diana Buzoianu, SCANDAL cu presa în timpul conferinței din Baia Mare: „Vreți să obțineți like-uri pe TikTok”/ „E o chestiune care omoară oamenii”

Ruxandra Radulescu
10 oct. 2025, 12:08, Știri politice
Diana Buzoianu, SCANDAL cu presa în timpul conferinței din Baia Mare:

Ministrul mediului Diana Buzoianu, a intrat într-un dialog aprins cu un reprezentant al presei, în timpul conferinței de presă de la Baia Mare. Ministrul i-a reproșat unuia dintre jurnaliști că vrea doar să obțină „like-uri pe TikTok”, atunci când a întrebat-o despre iazul de la Bozânta, care reprezintă cel mai mare risc de poluare pentru cetățenii din zonă. 

Diana Buzoianu fost întrebată de unul dintre jurnaliștii prezenți la conferința de presă de la Baia Mare,despre măsurile pe care plănuiește să le implementeze, în privința iazului de la Bozânta, cea mai periculoasă sursă de poluare, în urma accidentului ecologic din 2000.

„Ce măsuri veți lua în privința iazului Bozânta, cea mai mare sursă de poluare pentru Baia Mare”, a fost întrebarea presei.

„Iazul de la Bozânta este iazul cu cel mai mare risc pentru populație. Când vom găsi un mecanism de finanțare. Acest mecanism pe care am vrea să-l creem va putea să prioritizeze lucrările acre au cel mai mare risc. Iazul de la Bozânta este iazul cu cel mai mare risc.
Astăzi nu există nici măcar un dosar depus pentru exploatarea iazului Bozânta”, a declarat Diana Buzoianu.

„Nu-mi răspundeți la întrebare”, a subliniat jurnalistul.

„Aveți un politician în fața dvs. Dacă dvs aveți impresia să puneți presiune publică să obțineți like-uri pe TikTok”, a răspuns Diana Buzoianu, vizibil iritată.

„Este vorba de o chestiune care omoară oamenii”, a reacționat jurnalistul.

