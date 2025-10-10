Prima pagină » Știri politice » Diana Buzoianu, SCANDAL cu presa în timpul conferinței de la Baia Mare: „Vreți să obțineți like-uri pe TikTok”/ „Nu știți subiectul”

Diana Buzoianu, SCANDAL cu presa în timpul conferinței de la Baia Mare: „Vreți să obțineți like-uri pe TikTok”/ „Nu știți subiectul”

Oana ZvobodăRuxandra Radulescu
10 oct. 2025, 12:08, Știri politice
Diana Buzoianu, SCANDAL cu presa în timpul conferinței de la Baia Mare:

Ministrul mediului Diana Buzoianu, a intrat într-un dialog aprins cu un reprezentant al presei, în timpul conferinței de presă de la Baia Mare. Ministrul i-a reproșat unuia dintre jurnaliști că vrea doar să obțină „like-uri pe TikTok”, atunci când a întrebat-o despre iazul de la Bozânta, care reprezintă cel mai mare risc de poluare pentru cetățenii din zonă. 

Diana Buzoianu fost întrebată de unul dintre jurnaliștii prezenți la conferința de presă de la Baia Mare, despre măsurile pe care plănuiește să le implementeze, în privința iazului de la Bozânta, cea mai periculoasă sursă de poluare, în urma accidentului ecologic din 2000.

„Ce măsuri veți lua în privința iazului Bozânta, cea mai mare sursă de poluare pentru Baia Mare”, a fost întrebarea presei.

„Iazul de la Bozânta este iazul cu cel mai mare risc pentru populație. Când vom găsi un mecanism de finanțare. Acest mecanism pe care am vrea să-l creem va putea să prioritizeze lucrările care au cel mai mare risc. Iazul de la Bozânta este iazul cu cel mai mare risc.
Astăzi nu există nici măcar un dosar depus pentru exploatarea iazului Bozânta”, a declarat Diana Buzoianu.

Presa către Diana Buzoianu: „Nu știți subiectul”

„Nu-mi răspundeți la întrebare pentru că nu știți subiectul”, a subliniat jurnalistul.

„Aveți un politician în fața dvs. Dacă dvs aveți impresia să puneți presiune publică să obțineți like-uri pe TikTok”, a răspuns Diana Buzoianu, vizibil iritată.

„Este vorba de o chestiune care omoară oamenii”, a reacționat jurnalistul.

Recomandarea autorului:

Citește și

REACȚIE Dan Tanasă-AUR, reacție NERVOASĂ după scandalul intonării imnului Ținutului Secuiesc, la congresul UDMR: „Este o rușine națională/sfidează Constituția și unitatea națională”
12:56
Dan Tanasă-AUR, reacție NERVOASĂ după scandalul intonării imnului Ținutului Secuiesc, la congresul UDMR: „Este o rușine națională/sfidează Constituția și unitatea națională”
POLITICĂ Sorin Grindeanu, tachinat de Kelemen Hunor la congresul UDMR: „Nu trebuie să ai emoții. Urmează un alt congres, unde poate că da”
12:29
Sorin Grindeanu, tachinat de Kelemen Hunor la congresul UDMR: „Nu trebuie să ai emoții. Urmează un alt congres, unde poate că da”
POLITICĂ Grindeanu, atac subtil la Ilie Bolojan: Politicile pentru oameni nu se fac din birouri izolate/Pare că vorbim pe limbi diferite, dar nu din cauza UDMR
12:24
Grindeanu, atac subtil la Ilie Bolojan: Politicile pentru oameni nu se fac din birouri izolate/Pare că vorbim pe limbi diferite, dar nu din cauza UDMR
ULTIMA ORĂ La congresul UDMR s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas în poziție de drepți lângă Viktor Orban. Nicușor Dan nu a mai participat
11:29
La congresul UDMR s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas în poziție de drepți lângă Viktor Orban. Nicușor Dan nu a mai participat
POLITICĂ Cu imunitatea parlamentară amenințată și acuzată de 11 infracțiuni, Șoșoacă ripostează: „Procurorul general va înfunda pușcăria”
10:21
Cu imunitatea parlamentară amenințată și acuzată de 11 infracțiuni, Șoșoacă ripostează: „Procurorul general va înfunda pușcăria”
POLITICĂ Economistul AUR: Guvernul a crescut prețul de 19 ori pentru contractul unei căi ferate. Scumpirea, jumătate de miliard de lei
09:56
Economistul AUR: Guvernul a crescut prețul de 19 ori pentru contractul unei căi ferate. Scumpirea, jumătate de miliard de lei
Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Prima reacție a lui Leonard Doroftei, după tragedia care a lovit lumea boxului: „A plecat prea devreme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Gigi Becali l-a pus la zid pe finul Mirel Rădoi: „Păi, mă, nebunule, tu ai cinci galbene și un roșu!”
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Doina Teodoru, surprinsă în prezența unui alt bucătar! Cine este bărbatul celebru care o face să zâmbească după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
RadioImpuls
Andreea Cuciuc a murit chiar în fața lui Cristian Botgros. IMAGINEA pe care nu o va uita niciodată: "Nu pot să cred și nu pot să accept". Ce a scos la iveală în ziua în care fiica lui Igor Cuciuc a fost condusă pe ultimul drum e HALUCINANT. Toți au amuțit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
O tehnologie alimentată de Soare ucide bacteriile și oferă apă potabilă sigură
ACTUALITATE Un blogger american a dezvăluit în ce loc s-a simțit în cel mai mare pericol, după ce a vizitat 197 de țări. „Mizerabil, fără reguli, fără legi”
13:54
Un blogger american a dezvăluit în ce loc s-a simțit în cel mai mare pericol, după ce a vizitat 197 de țări. „Mizerabil, fără reguli, fără legi”
ACTUALITATE Ce citesc investitorii străini despre România. Țara reduce greu deficitul bugetar din cauza pensiilor și dobânzilor. Economia crește lent
13:46
Ce citesc investitorii străini despre România. Țara reduce greu deficitul bugetar din cauza pensiilor și dobânzilor. Economia crește lent
ACTUALITATE Un bărbat i-a FURAT scuterul și banii unui livrator etiopian din București. A fost prins de polițiști după aproape o lună
13:35
Un bărbat i-a FURAT scuterul și banii unui livrator etiopian din București. A fost prins de polițiști după aproape o lună
ULTIMA ORĂ CSM îl acuză pe Ilie Bolojan de MINCIUNĂ
13:32
CSM îl acuză pe Ilie Bolojan de MINCIUNĂ
ACTUALITATE Normal că vede numai bani. Țiriac se uită prin niște ochelari de soare de peste 1.000 de euro. Ce celebrități americane poartă aceiași ochelari
13:23
Normal că vede numai bani. Țiriac se uită prin niște ochelari de soare de peste 1.000 de euro. Ce celebrități americane poartă aceiași ochelari
VIDEO Israelul bombardează ținte strategice în timpul retragerii din Fâșia Gaza. Observatorii internaționali denunță încălcarea ARMISTIȚIULUI
13:22
Israelul bombardează ținte strategice în timpul retragerii din Fâșia Gaza. Observatorii internaționali denunță încălcarea ARMISTIȚIULUI
Sari la bara de unelte