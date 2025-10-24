După Călin Georgescu, Theodor Paleologu o ia la țintă și pe Diana Șoșoacă: E tancul lui Putin. Este o ființă OBSCENĂ. E toxică și odioasă

După ce l-a mitraliat pe Călin Georgescu, numindu-l „nebun” și „dement”, fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, și-a îndreptat tirul de adjective din vocabular și către lidera SOS România, Diana Șoșoacă. „Este tancul sovietic al lui Putin”, a spus Paleologu într-un interviu pentru Adevărul.

Supranumit drept unul dintre „intelectualii lui Băsescu”, alături de Adrian Papahagi sau Teodor Baconschi, Theodor Paleologu nu s-a mai putut abține atunci când a venit vorba de Diana Șoșoacă, prezentă recent la Moscova.

A numit-o „o ființă obscenă”, „toxică” și „odioasă”, asemănând-o cu fosta lideră comunistă Ana Pauker.

Redăm mai jos citate rostite de Theodor Paleologu în interviul acordat Adevărul:

„Cred că aveați nevoie de un medicament după șocul Șoșoacă. Un spectacol îngrozitor. M-am uitat la interviul cu dânsa și e absolut degradant.

Simplul fapt că m-am uitat până la capăt la interviul cu doamna Șoșoacă ține și în cazul meu de această fascinație pentru dezgustător, pentru obscen. Doamna Șoșoacă este o ființă obscenă.

Șoșoacă este o trădătoare.

Doamna Șoșoacă este tancul sovietic, este tancul lui Putin. Putin o dirijează și este foarte clar care este rolul acestei femei în societatea românească. Este mai toxică, mai odioasă decât Ana Pauker.

Pentru că Codreanu, pe care îl admiră atât de mult doamna Șoșoacă și Călin Georgescu, că e o competiție între ei… Care e mai legionar? Care este mai dement în declarații?”

Sursa Video: Adevărul

Sursa Foto: Mediafax

