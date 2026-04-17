Diana Șoșoacă susține că a făcut ce nu a reușit Donald Trump: A deschis Strâmtoarea Ormuz astăzi

Diana Iovanovici-Șoșoacă, deputat în Parlamentul European și președinte al Partidului S.O.S România, a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că a reușit să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Șoșoacă a participat vineri, 17 aprilie, la Istanbul, la o întâlnire de lucru desfășurată între europarlamentari și delegația Dumei de Stat a Federației Ruse.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Diana Șoșoacă spune că a participat activ la discuțiile din cadrul adunării interparlamentare de la Istanbul, motiv pentru care Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă astăzi. De asemenea, europarlamentara i-a transmis premierului Ilie Bolojan să scadă prețul la benzină și să refacă rezerva strategică a României.

„ÎN URMA DISCUȚIILOR ÎN CADRUL ADUNĂRII INTERPARLAMENTARE DE LA ISTANBUL , TURCIA, LA CARE AM PARTICIPAT ACTIV, STRÂMTOAREA HORMUZ A FOST DESCHISĂ. ROMÂNIA A AVUT UN SINGUR REPREZENTANT, DIANA IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ. BOLOJANE, SCADE PREȚUL LA BENZINĂ ȘI REFĂ REZERVA STRATEGICĂ A ROMÂNIEI, CĂ NU M-AM LUPTAT DEGEABA”, a scris Diana Șoșoacă pe Facebook.

De asemenea, pe pagina de Facebook a partidului S.O.S România a fost postat un videoclip în care Diana Șoșoacă apare alături de deputatul rus Leonid Slutsky. Acesta a transmis un mesaj către români și a subliniat importanța în politica internațională a Dianei Șoloacă.

„Trebuie să aveți mare grijă de doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă. Este o personalitate inteligentă, puternică și reprezintă viitorul României. Trăiască Diana!”, a spus Leonid Slutsky.

Totodată, deputatul rus a reafirmat faptul că o cooperare între Rusia și Europa trebuie să devină mai sistematică, mai profundă și mai coerentă. Acesta a subliniat că Federația Rusă aparține dintotdeauna, din punct de vedere geografic, cultural și istoric, spațiului european.

