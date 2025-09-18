Dogioiu nu găsește „condițiile” identificate de Bolojan / Purtătoarea de cuvânt a Guvernului se „roagă” de internet să-i dea documentele

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, are o relație complicată cu internetul de la Palatul Victoria. După ședința de Guvern, de joi, Bolojan nu a mai scos la înaintare niciun ministru. A trimis-o, spre informarea presei, pe Ioana Dogioriu.

După ce a citit actele normative adoptate de către Executiv, Dogioiu, în încercările de a răspunde jurnaliștilor acreditați, s-a tot „rugat de internet” să-i faciliteze accesul la documentele din telefon.

Internetul i-a dat de furcă. Noroc că doamnele de la Comunicare au fost pe fază și i-au printat, în timp util, hârtiile pe care le lăsase în birou, sus. Imaginile „vorbesc” de la sine.

Văzând dificultățile cu care s-a confruntat purtătoarea de cuvânt, ne-am adus aminte de vizita premierului la centrul de presă din Palatul Victoria. Se întâmpla imediat după ce fusese învestit în funcția de prim-ministru.

După primul briefing de presă de la instalarea sa la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a ținut să meargă „inopinat” în sala de presă, acolo unde lucrează jurnaliștii. Este o sală asemănătoare unei redacții de presă, cu monitoare tv și calculatoare. După turul inopinat, a concluzionat că jurnaliștii au „toate condițiile” necesare unei bune activități.

