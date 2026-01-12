Jurnalista Emilia Șercan se ceartă cu Ministrul Justiției și susține că e victima unei campanii de denigrare: „Radu Marinescu este o piesă importantă”

Prin intermediul unei postări pe Facebook, jurnalista Emilia Șercan susține că a devenit ținta unei campanii de denigrare după publicarea anchetei privind presupusul plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu. Aceasta îl acuză direct pe ministru și PSD că ar fi alimentat atacurile și susține că reacțiile apărute confirmă importanța politică a acestuia.

Acuzații de campanie coordonată și atacuri din zona politică și mediatică

Emilia Șercan susține că imediat după apariția investigației a fost vizată de o ofensivă online organizată politic. Jurnalista sugerează că reacțiile apărute nu sunt întâmplătoare, ci ar avea rolul de a discredita investigația și de a proteja un personaj-cheie dintr-un sistem de influență politică și mediatică:„Imediat după publicarea anchetei despre plagiatul ministrului Justiției, Radu Marinescu, am devenit ținta unei virulente campanii de denigrare online, orchestrată de PSD și alimentată de susținătorii acestora cu probleme penale. Unii dintre ei, pretinși ziariști, alții, patroni de presă cu condamnări penale.”

Jurnalista afirmă că amploarea și agresivitatea atacurilor au avut, în opinia sa, un efect invers celui urmărit:„Această mobilizare generală, de o agresivitate ieșită din comun, nu a făcut decât să-mi confirme un singur lucru: Radu Marinescu este o piesă importantă pentru gruparea politico-mediatico-juridică determinată să fure în continuare fără să plătească, adică să se bucure de impunitate.”

Replica la întreb ările ministrului și tema plagiatului

Emilia Șercan a comentat și reacția ministrului Justiției, care a întrebat public „De ce acum? De ce eu?”, explicând că încercarea acestuia este de a muta discuția din zona plagiatului în cea politică. Ea susține că documentarea a durat luni și că momentul publicării a fost determinat exclusiv de finalizarea investigației.

„Faptul că cele 140 de pagini din teza lui Radu Marinescu sunt plagiate e valabil și azi, și joi, și peste două săptămâni, și la prânz, și la ora 5 dimineața. Plagiatul nu e mai grav sau mai puțin grav doar pentru că Marinescu încearcă să joace cartea victimizării. Radu Marinescu nu este o victimă în povestea asta.”

