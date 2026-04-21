Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc” în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, marți, într-o intervenție la Digi24, că PSD ar fi declanșat actuala criză politică și că ar practica un „dublu joc” în Parlament. Oficialul a subliniat că formațiunea politică nu poate fi un partener stabil de guvernare în condițiile în care „face constant majorități paralele cu AUR”.

Președintele USR a acuzat PSD că ar acționa incoerent și că ar încerca să își maximizeze influența politică prin jocuri parlamentare contradictorii, inclusiv prin colaborări indirecte cu AUR. Fritz a descris situața politică drept una de „haos” generat de lipsa de coerență a PSD și de încercările partidului de a-și reconfigura poziția în coaliție în funcție de interesul politic de moment.

„Nu putem să guvernăm cu un partid care constant face majorități paralele cu AUR. PSD nu reușește să articuleze ce își dorește de fapt pentru această țară. Este o lipsă de logică pe care o vedem în modul în care acționează, inclusiv în raport cu guvernarea”, a spus Dominic Fritz.

„PSD vrea să profite de acest haos politic”

De asemenea, liderul USR a spus că social democrații ar urmări revenirea la o formulă de putere politică similară celei din trecut, bazată pe colaborări între marile partide tradiționale.

„PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte, o colaborare în care accesul la resursele statului rămâne controlat politic. Dacă PSD votează o moțiune de cenzură împreună cu AUR împotriva acestui guvern, noi nu ne putem întoarce a doua zi și să ne prefacem că acest dublu joc nu există”, a declarat liderul USR.

Fritz nu exclude un guvern minoritar sau alegeri anticipate

Liderul USR a mai spus că nu exclude nicio variantă pentru ieșirea din criză, inclusiv un guvern minoritar sau alegeri anticipate. Acesta a inisistat că USR rămâne la guvernare și își asumă responsabilitatea administrării proiectelor majore, inclusiv cele finanțate prin PNRR.

„Dacă politicienii nu găsesc o ieșire din această criză, atunci nu putem exclude varianta alegerilor anticipate. Ar trebui să ne întoarcem la oameni și să lăsăm electoratul să decidă. Miniștrii noștri sunt la muncă și rămânem responsabili. Avem proiecte de miliarde de euro care trebuie duse mai departe”.

