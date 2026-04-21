Prima pagină » Știri politice » Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc" în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, marți, într-o intervenție la Digi24, că PSD ar fi declanșat actuala criză politică și că ar practica un „dublu joc” în Parlament. Oficialul a subliniat că formațiunea politică nu poate fi un partener stabil de guvernare în condițiile în care „face constant majorități paralele cu AUR”. 

Președintele USR a acuzat PSD că ar acționa incoerent și că ar încerca să își maximizeze influența politică prin jocuri parlamentare contradictorii, inclusiv prin colaborări indirecte cu AUR. Fritz a descris situața politică drept una de „haos” generat de lipsa de coerență a PSD și de încercările partidului de a-și reconfigura poziția în coaliție în funcție de interesul politic de moment.

„Nu putem să guvernăm cu un partid care constant face majorități paralele cu AUR. PSD nu reușește să articuleze ce își dorește de fapt pentru această țară. Este o lipsă de logică pe care o vedem în modul în care acționează, inclusiv în raport cu guvernarea”, a spus Dominic Fritz.

„PSD vrea să profite de acest haos politic”

De asemenea, liderul USR a spus că social democrații ar urmări revenirea la o formulă de putere politică similară celei din trecut, bazată pe colaborări între marile partide tradiționale.

„PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte, o colaborare în care accesul la resursele statului rămâne controlat politic. Dacă PSD votează o moțiune de cenzură împreună cu AUR împotriva acestui guvern, noi nu ne putem întoarce a doua zi și să ne prefacem că acest dublu joc nu există”, a declarat liderul USR.

Fritz nu exclude un guvern minoritar sau alegeri anticipate

Liderul USR a mai spus că nu exclude nicio variantă pentru ieșirea din criză, inclusiv un guvern minoritar sau alegeri anticipate. Acesta a inisistat că USR rămâne la guvernare și își asumă responsabilitatea administrării proiectelor majore, inclusiv cele finanțate prin PNRR.

„Dacă politicienii nu găsesc o ieșire din această criză, atunci nu putem exclude varianta alegerilor anticipate. Ar trebui să ne întoarcem la oameni și să lăsăm electoratul să decidă. Miniștrii noștri sunt la muncă și rămânem responsabili. Avem proiecte de miliarde de euro care trebuie duse mai departe”.

Citește și

NEWS ALERT Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA – SURSE
11:21
Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA – SURSE
FLASH NEWS Ședință la PNL după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Emil Boc: „PNL este și trebuie să rămână partidul responsabilității în această țară”
10:15
Ședință la PNL după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Emil Boc: „PNL este și trebuie să rămână partidul responsabilității în această țară”
POLITICĂ Kelemen Hunor pune punctul pe i, în plină criză guvernamentală: „Problema cea mai mare este cum se vor uita creditorii României la țara noastră”
08:10
Kelemen Hunor pune punctul pe i, în plină criză guvernamentală: „Problema cea mai mare este cum se vor uita creditorii României la țara noastră”
POLITICĂ Olguța Vasilescu, despre mitingul pro-Bolojan, organizat de mișcarea #Rezist, în Piața Victoriei: „Sunt nişte oameni care ne-au înjurat tot timpul”
07:35
Olguța Vasilescu, despre mitingul pro-Bolojan, organizat de mișcarea #Rezist, în Piața Victoriei: „Sunt nişte oameni care ne-au înjurat tot timpul”
FLASH NEWS PNL și USR fac front comun în fața PSD. Bolojan: „Vom continua să asigurăm guvernarea” / Fritz: „Rămânem alături de premier în această luptă”. UDMR: „Această coaliție s-a terminat”
23:08
PNL și USR fac front comun în fața PSD. Bolojan: „Vom continua să asigurăm guvernarea” / Fritz: „Rămânem alături de premier în această luptă”. UDMR: „Această coaliție s-a terminat”
FLASH NEWS Fritz, primele declarații după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan: „PSD este o pisică și se vede leu în oglindă”
21:26
Fritz, primele declarații după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan: „PSD este o pisică și se vede leu în oglindă”
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal simte cu dinții?

