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Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă la CEDO”

Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă la CEDO”
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Liderul USR, Dominic Fritz, se ține cu dinții de scaunul de primar al Timișoarei după decizia CCR de a declara constituțional amendamentul conform căruia persoanele declarate în stare de conflict de interese care dețin o funcție publică își pierd mandatul. Acesta a anunțat că nu renunță la mandatul de primar și va contesta decizia Curții Constituționale la CEDO.

Dominic Fritz a scris pe Facebook că decizia CCR reprezintă un „brutal abuz de putere”. Liderul USR afirmă că, dacă președintele Nicușor Dan va promulga legea ANI, atunci mandatul său de primar va înceta în termen de 30 de zile.

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„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației”, a scris Fritz pe Facebook.

Acesta acuză majoritatea PSD din Curtea Constituțională că a validat o sancțiune retroactivă. Fritz invocă articolul 15 din Constituție, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor.

„Art. 15 din Constituție «legea dispune numai pentru viitor» a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa”.

Fritz, atac dur la adresa PSD: „Tot statul e la cheremul unui singur partid corupt”

În continuarea mesajului său, Fritz susține că PSD va trebui să explice cum o lege-jalon din PNRR de 770 de milioane de euro a fost transformată într-o armă împotriva unui primar ales de două ori. Acesta subliniază că în fața investitorilor va fi și mai greu de explicat de ce ar trebui să înființeze locuri noi de muncă dacă „statul e la cheremul unui singur partid corupt”.

„În fața Comisiei Europene, PSD va trebui să explice cum o lege-jalon de 770 de milioane de euro a fost transformată într-o armă împotriva unui primar ales de două ori. În fața investitorilor, va fi mai greu de explicat de ce să creeze locuri de muncă la noi dacă tot statul e la cheremul unui singur partid corupt”, mai spune Fritz.

Liderul USR mai spune că PSD își dorește puterea totală în stat, pentru că doar așa poate „fura nestingherit”. De asemenea, acesta subliniază că social-democrații au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție, televiziuni și CCR.

„Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD «curat, pro-european» cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi”.

„Drumul meu continuă la CEDO”

Fritz anunță că nu se oprește după decizia Curții Constituționale și transmite că va duce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff”, a transmis liderul USR.

Fritz explică de la ce a pornit conflictul de interese

Liderul USR susține că situația pentru care a fost constatat conflictul de interese pornește de la o semnătură din 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate, înainte de a ajunge primar al Timișoarei. El atrage atenția că noua lege nu mai permite încadrarea unui act normativ destinat tuturor, precum un PUZ, la conflict de interese și, în opinia sa, situația creează o contradicție: fapta nu mai poate fi încadrată la conflict de interese dacă ar fi analizată în prezent, dar noua lege introduce o sancțiune pentru o faptă din trecut.

„PS: Vă amintesc că «fapta» mea a fost să semnez o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar, în a doua zi de primărie în 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate înainte să ajung primar. Ca să vă dați seama de perversitatea cu care au acționat: după noua lege, actele normative, adică cele destinate tuturor, cum e un PUZ, nu mai pot fi încadrate la conflict de interese. Deci ANI, dacă ar analiza azi semnătura mea din 2020, n-ar mai putea nici cu cea mai răutăcioasă și abuzivă interpretare să constate un conflict de interese. O lege care elimină fapta în viitor dar inventează o nouă sancțiune pentru cei care presupus au comis-o în trecut: bine ați venit în dictatura PSD”.
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