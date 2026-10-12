Dominic Fritz: Nu vom vota un guvern în care să fie miniştri PSD. Grindeanu, un iepure speriat care fuge în toate direcțiile

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat după discuţia cu premierul desemnat Luca Niculescu că nu va vota un guvern care să includă și miniştri PSD. „I-am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, ne-am uita cu deschidere”, a precizat Fritz. „Rămânem consecvenţi cu ceea ce am anunţat încă înainte de moţiunea de cenzură şi înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD şi AUR şi asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru preţurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toţi românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniştri PSD”El a acuzat PSD de creșterile de prețuri și de majorarea inflației”, a precizat Fritz care l-a comparat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu cu „un iepure speriat care fuge în toate direcțiile”.

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”Am avut o discuţie sinceră, deschisă, cu premierul desemnat Luca Niculescu. I-am transmis ceva ce nu este o surpriză pentru nimeni, că USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în faţa alegătorilor. Rămânem consecvenţi cu ceea ce am anunţat încă înainte de moţiunea de cenzură şi înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD şi AUR şi asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru preţurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toţi românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniştri PSD”, a annţat Dominic Fritz după discuţiile cu premierul desemnat. Am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranţă ceva la ce ne-am uita cu mare deschidere”, a mai anunţat Fritz.

Liderul USR a mai spus că singurul guvern politic agreat de formațiunea sa este un guvern politic PNL-USR- UDMR.

„Singurul guvern politic ar fi un guvern în care sunt miniștri PNL, USR și UDMR. A declarat domnul Grindeanu ca ar vota un astfel de guvern. Prin asta motivează de ce nu vrea el. Nu mă puneți să interpretez ce zice Grindeanu. Mi se mare un iepure speriat. Problema acestui guvern nu este lipsa de hârtie. Cine e focusat pe zboruri de lux nu poate să facă acorduri de care să se și țină. Avem nevoie ori de alegeri anticipate, ori de o soluție asumată și la vedere”, a adăugat Fritz.

”Ce nu vom face însă este să prelungim această agonie. Nu vom face aranjamente de culise. Românii merită un guvern asumat şi la vedere, un guvern care să aibă un minim de predictibilitate despre ce poate face, şi asta pentru noi înseamnă, unul la mână, că avem nevoie de o coerenţă a programului. Nu se poate ca pe de o parte să promitem, să respectăm toate ţintele de deficit şi trajectoria bugetară a României şi pe de altă parte, cum o face PSD, iarăşi să promitem tot felul de lucruri şi să blocăm orice fel de reformă care se mai micşoreze din amprenta statului şi să protejeze toţi privilegiaţii care au capturat acest stat”, a subliniat liderul USR.

Ce spune Fritz despre varianta rotativei

Dominic Fritz a precizat că alternativa cu un guvern PNL-USR-UDMR, iar după 6 sau 8 luni, un alt guvern monocolor PSD, a fost deja propusă acum câteva luni.

”Am spus deja la două consultări, inclusiv la Palatul Cotroceni, că am fi de acord cu o astfel de soluţie. (..) Tocmai de aceea am spus că suntem consecvenţi şi această ofertă rămâne pe masă”, a arătat el.

Întrebat despre varianta ca PSD să fie primul partid care va guverna, liderul USR a răspuns: ”Dacă PSD va fi primul, va fi şi ultimul, pentru că PSD nu pleacă aşa uşor de la putere. PSD nu a respectat acordul politic şi a făcut o majoritate cu AUR, care a crescut preţurile şi tocmai de aceea nu poate fi vorba acum să venim cu un cec în alb ca PSD să-şi implementeze politicile lor dăunătoare”.

„Te doare undeva de deficit, te doare undeva și de prețuri”

„Când ai un deficit de aproape 10%, când ai o politică prin care asumat, prin inflație, vrei să faci tot mai multe datorii, îți asumi că nu te doare undeva doar de deficit, te doare undeva, îl citez pe Ciolacu, și de prețuri.