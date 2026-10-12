Prima pagină » Știri politice » Dominic Fritz: Nu vom vota un guvern în care să fie miniştri PSD. Grindeanu, un iepure speriat care fuge în toate direcțiile

Dominic Fritz: Nu vom vota un guvern în care să fie miniştri PSD. Grindeanu, un iepure speriat care fuge în toate direcțiile

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat după discuţia cu premierul desemnat Luca Niculescu că nu va vota un guvern care să includă și miniştri PSD. „I-am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, ne-am uita cu deschidere”, a precizat Fritz. „Rămânem consecvenţi cu ceea ce am anunţat încă înainte de moţiunea de cenzură şi înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD şi AUR şi asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru preţurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toţi românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniştri PSD”El a acuzat PSD de creșterile de prețuri și de majorarea inflației”, a precizat Fritz care l-a comparat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu cu „un iepure speriat care fuge în toate direcțiile”.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Am avut o discuţie sinceră, deschisă, cu premierul desemnat Luca Niculescu. I-am transmis ceva ce nu este o surpriză pentru nimeni, că USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în faţa alegătorilor. Rămânem consecvenţi cu ceea ce am anunţat încă înainte de moţiunea de cenzură şi înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD şi AUR şi asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru preţurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toţi românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniştri PSD”, a annţat Dominic Fritz după discuţiile cu premierul desemnat. Am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranţă ceva la ce ne-am uita cu mare deschidere”, a mai anunţat Fritz.

Liderul USR a mai spus că singurul guvern politic agreat de formațiunea sa este un guvern politic PNL-USR- UDMR.

Singurul guvern politic ar fi un guvern în care sunt miniștri PNL, USR și UDMR. A declarat domnul Grindeanu ca ar vota un astfel de guvern. Prin asta motivează de ce nu vrea el. Nu mă puneți să interpretez ce zice Grindeanu. Mi se mare un iepure speriat. Problema acestui guvern nu este lipsa de hârtie. Cine e focusat pe zboruri de lux nu poate să facă acorduri de care să se și țină. Avem nevoie ori de alegeri anticipate, ori de o soluție asumată și la vedere”, a adăugat Fritz.

Ce nu vom face însă este să prelungim această agonie. Nu vom face aranjamente de culise. Românii merită un guvern asumat şi la vedere, un guvern care să aibă un minim de predictibilitate despre ce poate face, şi asta pentru noi înseamnă, unul la mână, că avem nevoie de o coerenţă a programului. Nu se poate ca pe de o parte să promitem, să respectăm toate ţintele de deficit şi trajectoria bugetară a României şi pe de altă parte, cum o face PSD, iarăşi să promitem tot felul de lucruri şi să blocăm orice fel de reformă care se mai micşoreze din amprenta statului şi să protejeze toţi privilegiaţii care au capturat acest stat”, a subliniat liderul USR.

Ce spune Fritz despre varianta rotativei

Dominic Fritz a precizat că alternativa cu un guvern PNL-USR-UDMR, iar după 6 sau 8 luni, un alt guvern monocolor PSD, a fost deja propusă acum câteva luni.

Am spus deja la două consultări, inclusiv la Palatul Cotroceni, că am fi de acord cu o astfel de soluţie. (..) Tocmai de aceea am spus că suntem consecvenţi şi această ofertă rămâne pe masă”, a arătat el.

Întrebat despre varianta ca PSD să fie primul partid care va guverna, liderul USR a răspuns: ”Dacă PSD va fi primul, va fi şi ultimul, pentru că PSD nu pleacă aşa uşor de la putere. PSD nu a respectat acordul politic şi a făcut o majoritate cu AUR, care a crescut preţurile şi tocmai de aceea nu poate fi vorba acum să venim cu un cec în alb ca PSD să-şi implementeze politicile lor dăunătoare”.

„Te doare undeva de deficit, te doare undeva și de prețuri”

„Când ai un deficit de aproape 10%, când ai o politică prin care asumat, prin inflație, vrei să faci tot mai multe datorii, îți asumi că nu te doare undeva doar de deficit, te doare undeva, îl citez pe Ciolacu, și de prețuri.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, în continuare favoriți pentru președinția Franței, după ce Macron lasă în urmă o economie fragilă
14:16
Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, în continuare favoriți pentru președinția Franței, după ce Macron lasă în urmă o economie fragilă
FLASH NEWS Sorin Grindeanu exclude suspendarea lui Nicușor Dan: „PSD a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat, dar președintele n-a încălcat Constituția”
13:51
Sorin Grindeanu exclude suspendarea lui Nicușor Dan: „PSD a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat, dar președintele n-a încălcat Constituția”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu pune două condiții pentru a vota Guvernul Luca Niculescu, după discuțiile cu premierul desemnat. Liderul PSD spune că partidul său este pregătit de alegeri anticipate
13:26
Sorin Grindeanu pune două condiții pentru a vota Guvernul Luca Niculescu, după discuțiile cu premierul desemnat. Liderul PSD spune că partidul său este pregătit de alegeri anticipate
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu, optimist în negocierile pentru Guvern. Premierul desemnat anunță progrese față de săptămâna trecută și propune o înțelegere pe șase luni cu partidele
13:16
Luca Niculescu, optimist în negocierile pentru Guvern. Premierul desemnat anunță progrese față de săptămâna trecută și propune o înțelegere pe șase luni cu partidele
REACȚIE Fostul ministru al Muncii Marius Budăi critică șomajul în creștere și distrugerea mediului privat: INS, BNR și Eurostat au aprins lumina peste economia lui Bolojan
13:01
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi critică șomajul în creștere și distrugerea mediului privat: INS, BNR și Eurostat au aprins lumina peste economia lui Bolojan
ULTIMA ORĂ Fritz spune că face orice pentru a debloca criza politică. Nu votează însă guvern tehnocrat și nici alt guvern politic în afară de USR-PNL- UDMR
12:47
Fritz spune că face orice pentru a debloca criza politică. Nu votează însă guvern tehnocrat și nici alt guvern politic în afară de USR-PNL- UDMR
Mediafax
După 9 ani de exil, soțul Marcelei Topor se pregătește de întoarcere! Românca așteaptă revenirea bărbatului care a vrut să rupă Catalonia de Spania
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Adevarul
PSD, prins între electoratul AUR și statutul pro-european. Ce dezvăluie susținerea pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Click
Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate
Digi24
De ce plătesc românii energie scumpă, deși hidrocentralele și reactoarele nucleare o produc la costuri reduse
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Ce se întâmplă doctore
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Fisticul ar putea fi un aliat natural pentru un somn odihnitor, indică un nou studiu
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
TENSIUNI Europa critică dur planul lui Trump de a cumpăra motorină rusească. Zelenski spune că acordul nu va avea un impact real
14:37
Europa critică dur planul lui Trump de a cumpăra motorină rusească. Zelenski spune că acordul nu va avea un impact real
VIDEO Exclus din AUR, Marius Lulea transmite un mesaj de unitate: „S-a spus că s-ar urmări dezbinarea partidului AUR. Nu este adevărat”
14:10
Exclus din AUR, Marius Lulea transmite un mesaj de unitate: „S-a spus că s-ar urmări dezbinarea partidului AUR. Nu este adevărat”
INEDIT În 2021, Arnold Schwarzenegger a donat 250.000 de dolari pentru veteranii fără adăpost din Los Angeles. Au fost construite 25 de „căsuțe” cu paturi, aer condiționat și uși pe care cei cazați să le poată încuia: „Mi-ai salvat viața!”
14:09
În 2021, Arnold Schwarzenegger a donat 250.000 de dolari pentru veteranii fără adăpost din Los Angeles. Au fost construite 25 de „căsuțe” cu paturi, aer condiționat și uși pe care cei cazați să le poată încuia: „Mi-ai salvat viața!”
STATISTICĂ România tot mai dependentă de importuri. Datele INS arată un decalaj în comerțul exterior de peste 22 miliarde euro
13:59
România tot mai dependentă de importuri. Datele INS arată un decalaj în comerțul exterior de peste 22 miliarde euro
NEWS ALERT Directorul unei școli și un profesor au fost împușcați în Franța. Un elev de 14 ani a fost arestat
13:54
Directorul unei școli și un profesor au fost împușcați în Franța. Un elev de 14 ani a fost arestat
ECONOMIE Curs valutar BNR, luni, 12 octombrie 2026. Leul crește din nou în fața euro. Cât valorează dolarul și gramul de aur
13:30
Curs valutar BNR, luni, 12 octombrie 2026. Leul crește din nou în fața euro. Cât valorează dolarul și gramul de aur

Cele mai noi

Trimite acest link pe