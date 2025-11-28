Dominic Fritz reacționează la demisia lui Moșteanu: „Îi mulțumesc pentru că a ajutat România”

Dominic Fritz, liderul USR, reacționează după demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Șeful partidului respectă decizia lui Moșteanu și îi mulțumește „pentru că a ajutat România”. Cu toate acestea, „USR va rămâne neclintit”, spune Fritz.

„Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale.

A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase. Programul SAFE, prin care vom investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea Armatei în următorii ani, s-a negociat cu succes și datorită lui.