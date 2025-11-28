Prima pagină » Știri politice » Dominic Fritz reacționează la demisia lui Moșteanu: „Îi mulțumesc pentru că a ajutat România”

Dominic Fritz reacționează la demisia lui Moșteanu: „Îi mulțumesc pentru că a ajutat România”

28 nov. 2025, 12:27, Știri politice
Dominic Fritz, liderul USR, reacționează după demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Șeful partidului respectă decizia lui Moșteanu și îi mulțumește „pentru că a ajutat România”. Cu toate acestea, „USR va rămâne neclintit”, spune Fritz.

„Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale.
A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase. Programul SAFE, prin care vom investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea Armatei în următorii ani, s-a negociat cu succes și datorită lui.
Îl știu pe Ionuț. Am trecut prin bune și grele. Este un om corect, un tată mândru și a ales să se implice cu curaj atunci când alții au preferat să nu se expună.
USR va rămâne neclintit în apărarea unei Românii europene, prospere și sigure”, scrie Fritz pe Facebook.

