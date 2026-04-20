Dominic Frtiz, mesaj pentru PSD, înainte să decidă dacă mai guvernează cu Bolojan: „Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor”

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis, duminică seară, un mesaj pentru PSD în care anunță că partidul său nu va participa la „schemele cinice” ale partidului lui Sorin Grindeanu. Oficialul susțne că PSD face „jocuri de putere pe spinarea oamenilor” și avertizează că prin declanșarea unei crize politice România va sărăci și mai tare. 

Dominic Fritz îi acuză pe social-democrații că au încercat să intimideze Coaliția prin campaniile de denigrare împotriva miniștrilor USR și votarea unei moțiuni de cenzură, alături de AUR, împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Președintele USR spune că PSD vrea să schimbe premierul cu un an înainte de termenul agreat, dar nu pentru români și avertizează că declanșarea unei crize politice va sărăci și mai mult țara.

„Ați încercat să ne intimidați încă din primele săptămâni ale acestei guvernări. Ați organizat campanii de denigrare împotriva miniștrilor USR, ați votat o moțiune alături de AUR împotriva Dianei Buzoianu, ați ignorat cuvântul dat atunci când trebuia să votăm noul Avocat al Poporului. Acum vreți să schimbați premierul cu un an înainte de termenul agreat. De ce? Cu siguranță nu pentru români”, a scris Domnic Fritz pe Facebook. 
De asemenea, Dominic Fritz susține că social-democrații fac jocuri de putere „pe spinarea oamenilor” pentru a reveni la „butoane”.
„Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneți că-i protejați. Ce ipocrizie cruntă. Adevărul e altul. Sperați să profitați de haos. Să declanșați criza politică, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu. E imposibil! La vot românii au spus un NU clar. Nu mai vor să ne întoarcem de acolo de unde am plecat”.

Social democraţii votează azi dacă îl trimit acasă pe Ilie Bolojan

Partidul Social Democrat va decide astăzi, prin vot, dacă își menține sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, va avea loc la Palatul Parlamentului, de la ora 17:00. Aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consilului Politic Național vor fi consultați.

Citește și

POLITICĂ Mesajul lui Ciolacu pentru Bolojan: „Du-te, Ilie! Du-te!”
07:35
Mesajul lui Ciolacu pentru Bolojan: „Du-te, Ilie! Du-te!”
LIVE 🚨 PSD intră într-o nouă realitate politică. Social democraţii votează azi dacă îl trimit acasă pe Ilie Bolojan
05:30
🚨 PSD intră într-o nouă realitate politică. Social democraţii votează azi dacă îl trimit acasă pe Ilie Bolojan
FLASH NEWS Grindeanu și Bolojan au comunicat prin intermediul televizorului, cu câteva ore înainte de declanșarea crizei din coaliție: „Marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni”/ “Nu demisionez”
23:19
Grindeanu și Bolojan au comunicat prin intermediul televizorului, cu câteva ore înainte de declanșarea crizei din coaliție: „Marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni”/ “Nu demisionez”
FLASH NEWS Fritz, huiduit la finala Cupei României la handbal masculin. Incidentul a avut loc chiar în timpul ceremoniei de premiere
23:17
Fritz, huiduit la finala Cupei României la handbal masculin. Incidentul a avut loc chiar în timpul ceremoniei de premiere
FLASH NEWS Se consideră Ilie Bolojan ”dictator”? Ce răspuns a dat când a fost întrebat în direct despre eticheta pe care ar avea-o în spațiul public
23:12
Se consideră Ilie Bolojan ”dictator”? Ce răspuns a dat când a fost întrebat în direct despre eticheta pe care ar avea-o în spațiul public
VIDEO Ce a răspuns Bolojan la întrebarea dacă sunt trădători în PNL, cu care PSD să fi negociat pe la spatele său
22:33
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea dacă sunt trădători în PNL, cu care PSD să fi negociat pe la spatele său
Mediafax
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Digi24
Paradoxul nord-coreean al lui Donald Trump: Umbra Iranului maschează o amenințare nucleară pentru care SUA nu au găsit nicio soluție
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Grindeanu, replică dură la atacurile din partea USR: Voi sunteți din spuma mării, sunteți puri
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Delia la începutul carierei sale în muzică! Transformarea prin care a trecut artista este uimitoare. Se poza numai în ipostaze sexy
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Un oraș acoperit cu beton este un „Pompeii modern” și simbol al artei contemporane

