Dominic Frtiz, mesaj pentru PSD, înainte să decidă dacă mai guvernează cu Bolojan: „Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor”

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis, duminică seară, un mesaj pentru PSD în care anunță că partidul său nu va participa la „schemele cinice” ale partidului lui Sorin Grindeanu. Oficialul susțne că PSD face „jocuri de putere pe spinarea oamenilor” și avertizează că prin declanșarea unei crize politice România va sărăci și mai tare.

Dominic Fritz îi acuză pe social-democrații că au încercat să intimideze Coaliția prin campaniile de denigrare împotriva miniștrilor USR și votarea unei moțiuni de cenzură, alături de AUR, împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Președintele USR spune că PSD vrea să schimbe premierul cu un an înainte de termenul agreat, dar nu pentru români și avertizează că declanșarea unei crize politice va sărăci și mai mult țara.

„Ați încercat să ne intimidați încă din primele săptămâni ale acestei guvernări. Ați organizat campanii de denigrare împotriva miniștrilor USR, ați votat o moțiune alături de AUR împotriva Dianei Buzoianu, ați ignorat cuvântul dat atunci când trebuia să votăm noul Avocat al Poporului. Acum vreți să schimbați premierul cu un an înainte de termenul agreat. De ce? Cu siguranță nu pentru români”, a scris Domnic Fritz pe Facebook.

De asemenea, Dominic Fritz susține că social-democrații fac jocuri de putere „pe spinarea oamenilor” pentru a reveni la „butoane”.

„Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneți că-i protejați. Ce ipocrizie cruntă. Adevărul e altul. Sperați să profitați de haos. Să declanșați criza politică, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu. E imposibil! La vot românii au spus un NU clar. Nu mai vor să ne întoarcem de acolo de unde am plecat”.

Partidul Social Democrat va decide astăzi, prin vot, dacă își menține sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, va avea loc la Palatul Parlamentului, de la ora 17:00. Aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consilului Politic Național vor fi consultați.

