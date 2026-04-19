Prima pagină » Actualitate » Fritz, huiduit la finala Cupei României la handbal masculin. Incidentul a avut loc chiar în timpul ceremoniei de premiere

Fritz, huiduit la finala Cupei României la handbal masculin. Incidentul a avut loc chiar în timpul ceremoniei de premiere

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, alături de viceprimarii Ruben Lațcău și Paula Romocean, au fost huiduiți de o parte a publicului prezent la finala Cupei României la handbal masculin, disputată la Timișoara. Incidentul a avut loc în momentul în care oficialii au fost anunțați și au participat la ceremonia de premiere.

Vezi galeria foto
7 poze

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, huiduit în timpul ceremoniei de premiere

Cei trei oficiali locali au asistat la meciul disputat între SCM Politehnica Timișoara și Dinamo București, partidă decisivă pentru trofeul Cupei României la handbal masculin.

Reacțiile negative ale unei părți a spectatorilor au apărut în timpul ceremoniei de premiere, când numele oficialilor au fost anunțate în sala „Olimpia”.

Foto/Opinia Timișoarei

În momentul în care Dominic Fritz a fost nominalizat, din tribune s-au auzit huiduieli și strigăte de tipul „Huoo!”. Reacții similare au fost înregistrate și la anunțarea lui Ruben Lațcău și Paula Romocean.

SCM Politehnica Timișoara, învinsă de Dinamo București

În ciuda momentelor tensionate din tribune, oficialii au participat la finalul ceremoniei și au înmânat premiile, medaliile și distincțiile echipelor finaliste, conform protocolului competiției.

SCM Politehnica Timișoara a fost învinsă în finala Cupei României de Dinamo București, scor 27-29. Echipa timișoreană a fost condusă pe tabelă pe parcursul majorității partidei, reușind să egaleze doar de două ori, într-o sală plină la Timișoara.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Ce au discutat Sorin Grindeanu și George Simion la hotelul din Timișoara unde a avut loc întâlnirea PSD? Răspunsul dat de liderul PSD
22:40
Ce au discutat Sorin Grindeanu și George Simion la hotelul din Timișoara unde a avut loc întâlnirea PSD? Răspunsul dat de liderul PSD
NEWS ALERT Grindeanu îl compară pe Nicușor Dan cu Ilie Bolojan: „Unul a înțeles rolul de mediator, celălalt nu a depășit postura de lider de partid”
21:55
Grindeanu îl compară pe Nicușor Dan cu Ilie Bolojan: „Unul a înțeles rolul de mediator, celălalt nu a depășit postura de lider de partid”
SCANDAL Un fost realizator TVR1 atacă noile vedete care se alătură postului public: Unul lucrează la cabinetul lui Dan Barna / Altul lucrează la UM Digi
19:31
Un fost realizator TVR1 atacă noile vedete care se alătură postului public: Unul lucrează la cabinetul lui Dan Barna / Altul lucrează la UM Digi
CONTROVERSĂ „Moartea” companiei Petrotrans, „povestită” de vicepremierul Oana Gheorghiu: „A fost furată bucată cu bucată”
18:40
„Moartea” companiei Petrotrans, „povestită” de vicepremierul Oana Gheorghiu: „A fost furată bucată cu bucată”
ULTIMA ORĂ Seara confruntării Bolojan&Grindeanu, la televizor. La ce posturi TV ies cei doi şi la ce ore
18:16
Seara confruntării Bolojan&Grindeanu, la televizor. La ce posturi TV ies cei doi şi la ce ore
INCIDENT Doi bărbați, un ucrainean și un român, arestați după ce au jefuit o sală de jocuri și au fugit cu peste 10.000 de lei
18:09
Doi bărbați, un ucrainean și un român, arestați după ce au jefuit o sală de jocuri și au fugit cu peste 10.000 de lei
Mediafax
Ilie Bolojan susține că Nicușor Dan nu i-a cerut demisia: „Am discutat cu dânsul, vom mai discuta”
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Grindeanu, replică dură la atacurile din partea USR: Voi sunteți din spuma mării, sunteți puri
Click
Cum se descurcă Andreea Antonescu în America. Dezvăluiri emoționante despre viața de mamă singură
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Delia la începutul carierei sale în muzică! Transformarea prin care a trecut artista este uimitoare. Se poza numai în ipostaze sexy
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Musca digitală. Cât de aproape suntem de simularea unui creier?
RĂZBOI Trump anunță capturarea unei nave iraniene de către marina americană. Iranul ar fi încercat să încalce blocada navală a SUA
23:16
Trump anunță capturarea unei nave iraniene de către marina americană. Iranul ar fi încercat să încalce blocada navală a SUA
FLASH NEWS Se consideră Ilie Bolojan ”dictator”? Ce răspuns a dat când a fost întrebat în direct despre eticheta pe care ar avea-o în spațiul public
23:12
Se consideră Ilie Bolojan ”dictator”? Ce răspuns a dat când a fost întrebat în direct despre eticheta pe care ar avea-o în spațiul public
VIDEO Ce a răspuns Bolojan la întrebarea dacă sunt trădători în PNL, cu care PSD să fi negociat pe la spatele său
22:33
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea dacă sunt trădători în PNL, cu care PSD să fi negociat pe la spatele său
ULTIMA ORĂ Răspunsul lui Bolojan pentru Grindeanu: „Nu voi demisiona”. Ce se va întâmpla după retragerea miniștrilor PSD din Guvern
22:14
Răspunsul lui Bolojan pentru Grindeanu: „Nu voi demisiona”. Ce se va întâmpla după retragerea miniștrilor PSD din Guvern
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 20 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 20 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
POLITICĂ Ciprian Ciucu, poziție în privința manifestărilor LGBTQ: „Vreau să trăiesc într-o societate liberă”
21:48
Ciprian Ciucu, poziție în privința manifestărilor LGBTQ: „Vreau să trăiesc într-o societate liberă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe