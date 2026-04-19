Fritz, huiduit la finala Cupei României la handbal masculin. Incidentul a avut loc chiar în timpul ceremoniei de premiere

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, alături de viceprimarii Ruben Lațcău și Paula Romocean, au fost huiduiți de o parte a publicului prezent la finala Cupei României la handbal masculin, disputată la Timișoara. Incidentul a avut loc în momentul în care oficialii au fost anunțați și au participat la ceremonia de premiere.

Cei trei oficiali locali au asistat la meciul disputat între SCM Politehnica Timișoara și Dinamo București, partidă decisivă pentru trofeul Cupei României la handbal masculin.

Reacțiile negative ale unei părți a spectatorilor au apărut în timpul ceremoniei de premiere, când numele oficialilor au fost anunțate în sala „Olimpia”.

În momentul în care Dominic Fritz a fost nominalizat, din tribune s-au auzit huiduieli și strigăte de tipul „Huoo!”. Reacții similare au fost înregistrate și la anunțarea lui Ruben Lațcău și Paula Romocean.

În ciuda momentelor tensionate din tribune, oficialii au participat la finalul ceremoniei și au înmânat premiile, medaliile și distincțiile echipelor finaliste, conform protocolului competiției.

SCM Politehnica Timișoara a fost învinsă în finala Cupei României de Dinamo București, scor 27-29. Echipa timișoreană a fost condusă pe tabelă pe parcursul majorității partidei, reușind să egaleze doar de două ori, într-o sală plină la Timișoara.

