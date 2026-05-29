Ambasadorul Federației Ruse la București, convocat la MAE. Oana Țoiu: „Decizia a fost luată în urma acestui incident de o gravitate majoră”

Vladimir Lipaev, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat de urgență la sediul Ministerului Afacerilor Externe al României. Anunțul a fost făcut, pe platforma X, de Oana Țoiu, ministrul de Externe al României. Convocare survine în contextul în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite.

După ce, în urma primelor cercetări la fața locului, drona a fost identificată ca fiind rusească – Geran 2 -, Oana Țoiu a scris că este vorba despre un „incident de o gravitate majoră”, iar ambasadorul Federației Ruse la București trebuie să ofere explicații.

Un astfel de incident poate avea repercusiuni majore asupra relațiilor diplomatice dintre România și Federația Rusă.

„L-am convocat pe Ambasadorul Federației Ruse la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Securitatea României este prioritatea noastră absolută. Avem confirmarea din partea Ministerului Apărării Naționale că drona care s-a prăbușit într-un imobil rezidențial din Galați este de origine rusă. Decizia a fost luată în urma acestui incident de o gravitate majoră, urmând să-i comunicăm oficial efectele pe care această lipsă de responsabilitate din partea Federației Ruse le va avea asupra relațiilor diplomatice dintre țările noastre și următorii pași la nivel european în ceea ce privește pachetele de sancțiuni”, a scris Oana Țoiu pe platforma X.

„Nu tragi cu tunul după muște”

Surse militare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că drona a fost identificată rapid pe radare. Dar nu ar fi fost luate măsuri rapide pentru doborârea ei înainte de a se prăbuși pe blocul din Galați.

„Inadmisibilă și inaccetabilă tragedia cu dronă la Galați. A fost identificată din timp pe radar și trebuia ridicat instant un elicopter care lovea drona cu mitraliera din dotare. Banal și simplu. Fară povești cu avioane. Nu tragi cu tunul după muște. Oricum, Galațiul este un obiectiv strategic unde au mai fost incidente. Dacă exista un sistem ieftin de bruiaj electronic pica singură la sol”, au declarat surse militare, în exclusivitate pentru Gândul. (mai multe detalii AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI: